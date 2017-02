PRATIQUE - Ce qu'il faut savoir sur le Salon de l'Agriculture

Le Salon international de l'Agriculture ouvre ses portes samedi à Paris, Porte de Versailles. Voici toutes les informations pratiques à connaître avant de vous y rendre.

Le Salon international de l'Agriculture s'ouvre samedi 25 févier à Paris, pour deux semaines. Jusqu'au dimanche 5 mars, plus de 600.000 visiteurs sont attendus dans les allées du Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris.

Comment s'y rendre ?

En transports en commun, le Parc des expositions de la Porte de Versailles est accessible en métro (ligne 12 station Porte de Versailles ou ligne 8 station Balard). En tramway, les lignes T2 et T3a vous permettent également de rejoindre l'arrêt Porte de Versailles. Idem en bus, via la ligne 80. Vous pouvez également prendre le bus 39 jusqu'aux arrêts Desnouettes ou Porte d'Issy.

En voiture, depuis le périphérique, prendre la sortie Porte de Versailles. Les parkings du Parc des expositions se trouvent aux portes C, F, et R. Vous pouvez aussi arriver à la Porte de Versailles en Vélib' : quatre stations sont situées à proximité.

À quelle heure ?

Le Salon de l'Agriculture est ouvert tous les jours du 25 février au 5 mars, de 9h à 19h. Attention cette année, il n'y a pas de nocturne.

Combien coûte l'entrée ?

Le billet plein tarif pour une journée coûte 14 euros, pour les enfants de 6 à 12 ans, c'est 7 euros. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Des tarifs réduits sont aussi appliqués pour les étudiants (7 euros) et pour les visiteurs handicapés (9 euros). Un tarif de groupe est proposé à partir de 15 personnes (12 euros).

Où voir des animaux ?

La plupart sont regroupés dans le pavillon 1 (bovins, ovins, porcins, caprins). Les entrées A et L (à côté du Palais des sports) sont les plus proches de ce pavillon, le plus important du salon. Les chevaux et les ânes se trouvent eux dans le pavillon 6, entre les entrées B et D du site. Dans le même secteur, vous pourrez aller admirer les plus beaux spécimens des grandes races de chiens et chats dans le pavillon 8, et les élevages du monde dans le pavillon 5.3. Direction le pavillon 4, au centre du site, pour observer les animaux de la basse-cour (notamment plus de 600 lapins).

Le plan du Salon de l'Agriculture 2017. © Visactu -

Où goûter de bons produits ?

Principalement dans les pavillons 2.3, 3, 5.1, 5.2 et 5.3 où sont installés les stands des régions de France (et du monde) représentées au Salon de l'Agriculture. Et il y aura l'embarras du choix : vins et fromages bourguignons, cidre et galettes bretonnes, bières et eaux de vie du Centre-Val-de-Loire, charcuterie alsacienne etc.

Quel souvenir rapporter ?

Des fromages, saucissons, gâteaux, vins et bières régionales, mais aussi des cosmétiques (à base de miel, de lavande ou lait de chèvre par exemple), des accessoires pour votre chien ou votre chat, des animaux en peluche etc. Vous pouvez aussi rapporter du miel que vous récupérerez plus tard, puisque plusieurs exposants proposent de parrainer des ruches. Mais le must du souvenir, c'est une photo avec Fine, l'égérie du Salon de l'Agriculture cette année. Retrouvez-la sur l'allée Prestige du pavillon 1.