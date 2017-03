Les asperges d'Alsace sont arrivées... avec quinze jours d'avance

Les asperges sont arrivées sur les étals d'Alsace. Encore chères, elles ont une quinzaine de jours d'avance grâce à un hiver froid et un printemps précoce.

En cette fin de mois de mars, à la ferme Dollinger de Hoerdt (Bas-Rhin), les bottes d'asperges blanches sont bien en évidence à l'entrée du magasin. Inhabituel pour la saison... Pourtant, les clients n'ont pas l'air très tentés. "Je n'en achète pas, parce que le prix est trop élevé", souffle une habitante de la commune en nous montrant un petit panneau indiquant "sept euros les 500 grammes". Encore peu nombreuses, ces asperges d'Alsace ont une quinzaine de jours d'avance. "Les prix baisseront quand la quantité arrivera", explique Julien, le vendeur.

Direction les champs d'Emmanuel Dollinger, 500 mètres plus loin. Dix hectares de culture... et sous les plastiques qui recouvrent les buttes, quelques asperges sortent de terre.

Pourquoi cette précocité ? "On a eu un vrai hiver, explique Emmanuel Dollinger. Cela a permis à l'asperge de faire la dormance et de faire ses réserves. Le deuxième phénomène, c'est le coup de chaud de mi-mars. L'asperge pousse beaucoup plus vite quand il fait chaud." Et de conclure :

L'asperge est meilleure quand il fait chaud. Donc actuellement elle est excellente.

Emmanuel Dollinger doit maintenant rapidement récolter ses asperges, car "si vous les laissez une journée de plus hors de terre, explique-t-il encore, elles prennent le soleil et deviennent roses, bleues, violettes..." Impensable pour une asperge d'Alsace, qui se doit d'être blanche.