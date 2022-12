Premier abattage dans le Gers : la colère et l'impuissance des éleveurs face à la grippe aviaire

Alors que le foie gras se fait rare et cher cette année sur nos tables de fêtes, une nouvelle mauvaise nouvelle. Des milliers de volailles et de canes reproductrices vont être abattues ce mardi 27 décembre dans le Gers. Le virus de la grippe aviaire a été détecté dans cet élevage de la commune d'Aignan, une commune à quelques kilomètres de Vic-Fezensac, contamination confirmée par la préfecture du Gers dans un communiqué lundi 26 décembre en soirée .

ⓘ Publicité

Plan Adour

Même si ces contaminations ne provoquent aucun danger pour l'homme, la stratégie mise en place par la Préfecture du Gers pour contenir la transmission est lourde de conséquences, avec des zones de 3, 10 et 20 km autour du foyer. Dans chacun de ces périmètres, "tous les lieux de détention de volailles et d’oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions spécifiques. En particulier, les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs sont interdits" écrit la préfecture.

D'autant que l'élevage est situé dans une commune ciblée par le "Plan Adour". Un plan qui a pour objectif de limiter la diffusion du virus et d’éviter les crises des années précédentes dans les départements du Sud-Ouest. Ce plan a pour mesure phare un vide sanitaire dans les 68 communes les plus densément peuplées en volailles entre le 15 décembre 2022 et le 15 janvier 2023.

La preuve que tout ce que propose le gouvernement ne fonctionne pas pour Lionel Candelon. Il est porte-parole du collectif "Les canards en colère". "Ces cannes sont la base de la génétique, qui pondent normalement pour nous donner les futurs canetons. Et là, c'est un des sites les plus sécurisés qui explose en premier. Et ce dans une commune qui est incluse dans le plan Adour donc censée être ultra-sécurisée par l'absence de canards. Par rapport à un établissement standard, comme un élevage de prêt à gaver ou une salle de gavage, ce sont des exploitations qui possèdent des douches à l'entrée ou la désinfection hyper renforcée. Tout est passé au crible. Normalement, c'est censé être vraiment les derniers sites qui sont touchés."

Apocalypse

La précédente flambée du virus dans les élevages français (fin novembre 2021 - mi-mai 2022) avait conduit à l'abattage, y compris préventif, de 21 millions de poulets, canards et poules pondeuses. Et alors que la saison redémarre à peine, les abattages reprennent. Ce qui plonge les éleveurs dans un grand désarroi. "Cette année, c'est vraiment l'apocalypse totale. On a plus de 80.000 reproducteurs qui ont été abattus et c'est la base de notre filière."