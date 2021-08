Premier bilan après l'incendie dans les vignobles et oliveraies de Beaumes-de-Venise

Plus de 300 pompiers luttent contre les incendies en cours à Beaumes-de-Venise, Caromb, St. Hippolyte-le-Graveron etc

"Mes parcelles de banquette de vigne sur les terrasses de Beaumes-de-Venise ont été brûlées et je risque de perdre une partie de ma production cette année", explique Thierry Vaute, vigneron et propriétaire du domaine de Pigeade. Son "îlot" de neuf hectares situé au-dessus du village est selon lui en bordure du départ de feu. C'est la première fois qu'un tel évènement se produit et il ne sait pas si les températures élevées au cœur des flammes lui permettront de conserver les arbustes et de ne pas les replanter à nouveau.

Pourtant, Thierry Vaute, qui est aussi le président des vignerons indépendants de la vallée du Rhône, s'estime chanceux : "Dans le Var, j'ai des amis qui en plus d'avoir perdu toute leur production ont également perdu leur cave et leur maison". Alors, il relativise les dégâts sur ses parcelles et estime qu'il est trop tôt pour dresser un bilan définitif.

Des oliviers qui explosent

Sur la route de Saint-Hippolyte-de-Graveyron, Anne-Marie Forestier et Sébastien Alban produisent ensemble les vins du Château Juvenal. Sébastien, après un tour sur son domaine, pense que "5% de la surface exposée aux incendies a été touchée". Mais le plus impressionnant, selon Anne-Marie, ce sont les oliviers. "Ils ont tout simplement explosé, comme si une bombe avait été placée dans leur tronc. Ils sont tombés en croix sur le sol", s'émeut-elle.

Un constat qui n'est pas sans rappeler les dégâts du gel de 1956 selon la viticultrice. Sébastien se veut rassurant : "Nos plus vieux arbres ont été épargnés, seule une parcelle de banquette plantée avec de jeunes oliviers a été brûlée à 80 %".