Premier bilan des vendanges en Alsace, le millésime 2017 sera de très bonne qualité

Les vendanges ne sont pas terminées en Alsace, mais les vignerons sont optimistes. Même si la quantité n'a pas été au rendez-vous, à cause du gel de printemps, la qualité est là. Le millésime 2017 sera de très bonne tenue. Les vins seront aromatiques, très fins, avec beaucoup de personnalité.

Un mois après le coup d'envoi des vendanges en Alsace, le premier bilan des vignerons est plutôt positif pour la qualité. Le millésime 2017, très précoce, sera de très bonne tenue. Il reste encore des parcelles à vendanger, notamment pour les Grands Crus, mais les professionnels sont optimistes.

Ce sera une très petite récolte à cause du gel de printemps, mais dans la bouteille, ce sera de très grands vins à déguster, surtout pour les garder et les consommer quelques années plus tard.

Ce sera un vin aromatique parce que l'on a eu des conditions de maturation optimales et une belle structure acide qui est la colonne vertébrale des grands vins blancs," Eric Meistermann, le directeur de l'Institut Français de la Vigne et du Vin de Colmar

A la cave coopérative Jean Geiler d'Ingersheim, Nicolas Garde, confirme cette tendance. " Ce seront des vins très nets, très fins, parce qu'on a eu un très bon état sanitaire. *_Ils auront aussi beaucoup de personnalité et_ _beaucoup d'expression,_ *avec cette petite fraicheur qui les rend faciles à boire," souligne l'oeunologue.

Nous avons des raisins qui sont très mûrs et pratiquement intacts de pourriture," Jean-Philippe Becker, vigneron bio à Zellenberg

L'état sanitaire du vignoble a été satisfaisant cette année. On le constate chez Jean-Philippe Becker, vigneron bio à Zellenberg, près de Colmar. Un état sanitaire qui va favoriser la qualité. " On aura certainement des vins sublimes avec de très jolis fruits."

Les vendanges ne sont pas terminées pour autant, les sécateurs ne sont pas encore rangés. Il reste encore une bonne dizaine de jours, selon les exploitations. Les premières bouteilles du millésime 2017 devraient sortir au printemps.