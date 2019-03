Première au salon de l'agriculture, un prix, tout simplement "Magic"

Il va au salon de l'agriculture pour la première fois et revient avec un prix ! C'est la jolie histoire de Jérémy Bauthier. Cet agriculteur et propriétaire de chien installé à Ladapeyre a gagné le troisième prix au concours des chiens de chasse avec Magic, un de ces Griffons nivernais.

Ladapeyre, France

C'est désormais un peu un privilégié. "Allez viens Magic, viens !" Magic, un Griffon nivernais de trois ans aux poils noir, couleur or sur le museau et les pattes, a le droit de voyager sur le siège passage de la voiture de son maître, Jérémy Bathier. Il ne le lâche pas une seconde. " Ce chien a une tête qui est vraiment typique du Griffon nivernais. Elle est vraiment magnifique, avec les oreilles qui reviennent juste au bout de la truffe; la longueur du nez et du crâne est la même, des yeux extrêmement foncés, pigmentés, une dentition qui est parfaite aussi !"

Magic, un chien qui a de l'allure, avec son maître Jérémy Bathier © Radio France - Sarah Vildeuil

Un passionné, pas un éleveur

Ce sont toutes ces qualités qui ont permis à Magic de décrocher la troisième place sur le podium, sans trop de pression. "Je pense que le patron était peut-être plus stressé que le chien", rigole Jérémy Bathier. Il se souvient des épreuves du concours au salon de l'Agriculture 2019 comme si c'était hier. "On rentre sur le ring, on est tous en rond. Les juges sont au milieu, on tourne avec les chiens. Ils regardent l'allure, la dentition... apparemment Magic était dans un bon jour parce que ça a payé !", sourit Jérémy Bathier.

Il se souvient de son premier Griffon nivernais, c'était en 2006. Aujourd'hui, il en a 25 sur sa propriété à Ladapeyre. Et ne lui dites surtout pas qu'il est un éleveur de chien!

On est là pour se faire plaisir à la chasse, se faire plaisir d'élever des chiens, pas du tout pour parler de vente de chiots. On s'échange des chiens entre propriétaire de Griffon nivernais.

Jérémy Bathier avec, Hapache (à gauche), le meilleur du chenil pour la chasse et Magic, le plus beau, qui a remporté le 3e prix au salon de l'Agriculture au concours des chiens de chasse © Radio France - Sarah Vildeuil

La Bretagne, l'Aveyron, ou encore les Pyrénées, les chiens creusois se retrouvent au quatre coins de la France. Et pour avoir de belles bêtes, c'est un sacré travail au quotidien. Jérémy Bathier jongle entre ses chiens et ses vaches. " Déjà le matin en se levant, on vient voir les chiens, si tout le monde va bien, s'il ne se sont pas battus car ça peut arriver dans le chenil !" Au même moment, deux chiens comment à se regardent en grognant: "comme ces deux-là par exemple ! " Ensuite, il remet sa casquette d'agriculteur avec ses vaches. "Puis à midi, on fait la soupe des chiens, on s'occupe d'eux, on soigne les bobos s'il y en a; à nouveau un petit tour le soir et puis voilà, la journée est remplie !", s'amuse Jérémie Bathier.

Hapache (à gauche) et Magic, les deux frères © Radio France - Sarah Vildeuil

Salon de l'Agriculture 2020 ?

Avec toute cette charge de travail, recevoir un prix fait forcément plaisir. "Je ressens de la fierté, le travail ça paye !" Cet agriculteur n'était jamais allé au Salon auparavant. "Déjà aller à Paris avec n'importe quel animal qui puisse exister, c'est déjà beaucoup. Là pour notre première participation monter sur le podium, c'est inespéré."

Le club du Griffon nivernais a sélectionné Magic pour deux ans. Mais chaque chose en son temps! Le chien savoure encore tranquillement son prix assis sur le sol. "Pour le moment, il est paisible ! Mais oui, à voir pourquoi pas, on retournera l'année prochaine au Salon."