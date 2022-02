La première production de chanvre pour le textile sortira à l'été 2022 en Charente-Maritime

C'est une première reconnaissance importante. "Le president de Safilin, une grande filature du Nord de la France, nous a attesté que notre fibre était de très belle qualité, et qu'il nous achèterait notre stock en 2022". Sophie Pouget ne cache pas sa joie : deux ans après la création de Virdi Gallus à Saintes, une entreprise qui développe les produits du chanvre, elle vient de franchir une étape importante pour la production de fibre textile en Charente-Maritime. Sa fibre sera transformée en tissus d'ameublement ou en toile de jean.

A l'automne dernier Viridi Gallus a produit à titre expérimental ses premières fibres de chanvre. "La paille de chanvre, est constituée de bois, et de fibre tout autour. Il faut pouvoir séparer la fibre" explique Sophie Pouget. Il faut d'abord faire tremper la paille de chanvre dans les champs, c'est le rouissage puis c'est le teillage, la séparation de la fibre. Un hectare a été récolté ,c'est la fibre que l'entreprise est allée présenter aux industriels belges et du nord de la France pour vérifier sa qualité.

Une trentaine d'agriculteurs sont partenaires de Viridi Gallus autour de Saintes et La Rochelle. Ils sêment et récoltent du chanvre depuis trois ans. En 2019, 38 hectares ont été plantés. L'an dernier la superficie est passée à 72 hectares. A l'origine Sophie et Abel pouget, un couple d'agriculteur cherche une culture plus rémunératrice.

"On avait de moins en moins de rendement avec le blé, le tournesol et l'orge sur des terres qui avaient besoin d'apport en engrais, et nous voulions une culture qui soit propre et dans le mouvement de notre époque". Des proches leur parlent du chanvre, qui n'a pas besoin d'eau, ni de pesticide. Le couple explore plusieurs débouchées : l'alimentation (production d'huile, de graines ou de farine), le textile et même l'industrie aéronautique ou automobile pour des pièces en chanvre. Des projets jugés plus rémunérateurs que le chanvre pour l'isolation ou l'éco-construction.

Il faut compter 700 hectares pour rentabiliser une teilleuse (machine à séparer la fibre) à chanvre, en Charente-Maritime on peut y arriver, on a les terres et le climat - Sophie Pouget, co-fondatrice de Viridi Gallus

En attendant la mise au point d'une teilleuse, la machine pour séparer la fibre, prévue pour 2025, Sophie Pouget portera sa production aux teilleurs de lin, dans le nord de la France. Il faut savoir qu'il n'existe aucune machine spécialisée pour le chanvre, Viridi Gallus fait développer une teilleuse qui pourrait travailler sur une paille longue. L'entreprise saintaise se prépare à lancer sa production : elle vient de louer un hangar à Saintes pour s'installer. Pour l'instant elle ne dispose que de bureaux au sein de la cité entreprenariale de Saintes.