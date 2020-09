Première récolte de stévia, cette plante naturellement sucrée, près de Saint-Palais

Il suffit de goûter une feuille pour y croire. Une fois en bouche, c'est comme si l'on dégustait du véritable sucre. C'est la magie de la stévia, cette plante originaire du Paraguay, cultivée depuis 1 500 ans. Certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà puisqu'elle est vendue sous forme d'édulcorant. Sauf que cette version est bien souvent fabriquée à l'étranger et grâce à des méthodes chimiques.

Sur cette parcelle de Berraute, la récolte pourrait dépasser les 500kg de feuilles et tiges © Radio France - Andde Irosbehere

300 fois plus sucré que le saccharose, sans incidence sur la glycémie

Une société française basée près d'Agen a donc voulu se lancer dans une production 100 % française et bio. Treize exploitations agricoles ont accepté le défi, dont une basée à Béhasque près de Saint-Palais, sur une parcelle de 0,7 hectares dans la commune voisine de Domezain-Berraute. "Il faut que la parcelle soit irrigable, un peu en pente car la stévia n'aime pas l'eau stagnante" explique Serge Gestas, lors de la toute première récolte, trois mois après la plantation. C'est une plante qui n'aime pas trop les champignons donc cette année sèche lui a été favorable".

Au Pays basque, Laurent et Serge Gestas sont les premiers à se lancer dans la culture de la stévia © Radio France - Andde Irosbehere

L'idée de planter de la stévia lui est venue "par hasard" après une réunion. Éleveurs de poules pondeuses en bio, Serge et son frère sont allés à la rencontre de la première productrice française, dans le Lot-et-Garonne. "On s'est dit qu'on pouvait se lancer dans l'aventure. Je pense que c'est une culture d'avenir car elle n'a pas d'incidence sur la glycémie. Et elle a une forte valeur ajoutée."

Quatre producteurs dans les Pyrénées-Atlantiques

Le potentiel est là selon Cécile Hastoy, en charge de la recherche et du développement au sein d'Oviatis, société lot-et-garonnaise à l'origine de cette nouvelle filière : "Nous avons quatre producteurs dans le 64 et je vois que la plante a un très beau développement dès la première année."

La plante, séchée près d'Agen, sera ensuite vendue sous forme de feuilles, de poudre ou d'infusions. Mais Oviatis vise également le marché des édulcorants : "ceux qui sont aujourd'hui dans les commerces, ce sont des molécules sucrées qui sont purifiées, le E960. Et les plus gros purificateurs sont les Chinois... Notre objectif, c'est d'avoir la matière première et la transformation uniquement en France. En bio, ça serait même une première en France et en Europe d'avoir cet édulcorant. Les molécules de la stévia ont un goût sucré 300 fois plus fort que le saccharose. On peut avoir le plaisir sucré sans les méfaits."

Une quinzaine d'hectares ont été plantés dans le Sud-Ouest, la société espère atteindre les 200 hectares dans les prochaines années. "La demande est de plus en plus forte, donc on a besoin de producteurs et de surfaces agricoles de plus en plus grande."