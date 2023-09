Première récolte des amandes plantées par la société d'Arnaud Montebourg à Sérignan-du-Comtat

Première récolte d'amandes au verger "Amandes de la Renjardière" à Sérignan-du-Comtat (Vaucluse) ce vendredi. Un verger de 100 hectares multi-variétal conduit en agroécologie. Une petite récolte symbolique (quelques kilos) mais qui sonne comme une petite révolution. Car l'amandier est un arbre endémique du midi méditerranéen, mais la plupart des amandes que l'on consomme aujourd'hui sont produites en Californie, aux États-Unis.

Alors pour relocaliser l'amande, Arnaud Montebourg et François Moulias ont eu l'idée de planter à nouveau des vergers d'amandiers. Ils ont créé pour cela la "Compagnie des amandes", une société qui emploie et accompagne les agriculteurs dans ce projet de relocalisation.

Proposer une amande française et responsable

Rémi Foisset est directeur du développement à la compagnie des amandes, il souhaite proposer une amande française et produite de manière responsable. "La société, aujourd'hui, elle évolue, certains consommateurs sont en attente d'une consommation bio ou locale. Des gens sont prêts à payer plus cher cette amande." En l'occurrence, cette amande sera vendue environ deux fois plus chère que la Californienne.

Un prix qui ne semble pas freiner les industriels comme Carrefour ou le leader du nougat, Chabert et Guillot, qui ont signé des contrats avec la Compagnie des amandes.