Premières apparitions de mildiou dans les vignobles du Vaucluse

La maladie qui se développe au printemps à cause de l'humidité a donné ses premiers signes dans certains vignobles après les dernières pluies de fin Avril et début mai. Or les viticulteurs sont surtout vigilants depuis l'année dernière où le mildiou n’avait jamais été aussi présent