Premières vendanges de vin blanc à Gigondas

Ils l'attendaient depuis longtemps ce décret qui permet de mettre au rang de Cru de la vallée du Rhône, le vin issu des cépages blancs plantés dans cette appellation au pied des Dentelles de Montmirail.

ⓘ Publicité

La clairette est belle, parfaite même nous dit le vigneron qui avait convié des amis pour cette première vendange en cru. Et tous attendent, évidement, la dégustation.

Depuis le haut de la benne du tracteur, Franck Alexandre trie, choisit, écarte, admire... Pour ne garder que le meilleur.

Le vendanges se poursuivent avec les raisins noirs, les vinifications durent tout au long de cet automne dans les caves de Gigondas et d'ailleurs. Mais les vignerons auront certainement encore plus de tendresse pour les cuvées de cru Blanc de Gigondas. A déguster avec modération d'ici un an !