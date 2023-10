Premières vendanges pour un viticulteur du cambrésis

Levés aux aurores, ils s'accordent une pause café bien méritée. Une quarantaine de bénévoles, voisins, amis ou curieux, ont tenu à participer aux toutes premières vendanges du vignoble du Haut-Escaut, qui s'étend sur un hectare 38 à Banteux , au Sud de Cambrai. 6.400 pieds de vigne y ont été plantés il y a trois ans par la famille Vanholebeke. Les agriculteurs avaient envie de se diversifier et ont fait le choix de cultiver du Chardonnay sur une parcelle argilo-calcaire.

Des voisins et des curieux sont venus prêter main-forte © Radio France - Sophie Morlans

"Les grappes sont belles et ont bénéficié de bonnes conditions météo", se réjouit Vincent Vanholebeke. "Reste maintenant à faire le travail de vinification, le plus important."

"Ce n'est pas juste du raisin que je veux faire, c'est du vin!"

La tâche revient à son fils, Antoine, 22 ans, qui vient de finir ses études d'ingénieur-agronome. Le jeune agriculteur s'est découvert une passion. "J'ai eu un déclic et je me suis dit: ce n'est pas juste du raisin que je veux faire, c'est du vin! Depuis, j'apprends, je m'entoure de vignerons, d'oenologues... Voir tout ces gens qui nous aident aujourd'hui me donne envie de développer encore plus mon savoir-faire."

Parmi les bénévoles, il y a Nathalie, accroupie devant un pied de vigne et à l'aise avec le sécateur. "J'ai reçu un flyer dans ma boîte aux lettres, je me suis dit que ça pourrait être sympa. J'aime cette ambiance et l'idée de participer à quelque chose d'artisanal. J'ai hâte de goûter!.

Pour déguster ce vin blanc sec à la certification Haute Valeur Environnementale, il faudra patienter environ six mois. Les grappes sont parties lundi après-midi au pressoir puis elles seront stockées dans des cuves. Le viticulteur compte distribuer cette toute première édition de manière locale. Un chef du cambrésis lui a déjà manifesté son intérêt. Il a également d'autres projets en tête, comme par exemple, un vin pétillant. Trois hectares devraient être plantés de nouvelles vignes d'ici trois ans.

