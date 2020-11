Près d'un agriculteur sur cinq vît sous le seuil de pauvreté en Nouvelle-Aquitaine selon l'Insee

Les chiffres ne font que confirmer une tendance lourde. Celle de la paupérisation du milieu agricole. L'Insee vient de publier une étude sur les revenus agricoles en Nouvelle-Aquitaine. Et ils sont inquiétants. Avec à peine plus de mille euros de revenu mensuel, près d'un agriculteur sur cinq vivait en 2017 sous le seuil de pauvreté dans la grande région. Les mieux rémunérés étant ceux qui travaillent la vigne. A contrario, les éleveurs de bovins et d'ovins sont les plus en difficulté. Evidemment, le Limousin est particulièrement concerné.

Les charges et les prix bas de la viande posent problème

"Faut être passionné. Sinon, il ne faut pas faire ce métier là. C'est beaucoup d'heures de travail par rapport au revenu" confirme Stéphane Mezy, naisseur engraisseur de bovins à Glandon près de Saint-Yrieix-la-Perche en Haute-Vienne. "Aujourd'hui, je peux juste combler mes dettes. On vît avec nos deux enfants sur le salaire de ma femme qui est aide-soignante. C'est du à une augmentation des charges très importante et au prix dérisoire du produit que l'on vend. On a perdu 40, 50 voir 60 centimes du prix au kilo sur la viande comparé à il y a une dizaine d'années" constate-t-il, amer.

Un jeune qui veut s'installer aujourd'hui, je ne lui conseille pas !

Et il a beau être encore un jeune agriculteur, il ne voit pas l'avenir en rose dans cette filière :"Aujourd'hui, j'ai mes dettes et mes crédits jusqu'en 2023. Je travaille pour mes dettes. C'est grave ce que je vais dire, mais un jeune qui veut s'installer aujourd'hui, je ne lui conseille pas ! Dans la production de viande, c'est bouché. Le soir, c'est du tracas. Tu cogites pour savoir comment ça va être demain." Un regard terne qu'il n'a pas toujours eu :"Je suis jeune. Je n'ai que 36 ans. Quand je me suis installé il y a 13 ans, je n'étais pas comme ça. Mais au fur et à mesure que ça avance, c'est de plus en plus dur."

Vaut-il mieux travailler sur une petite exploitation ?

Dans son village de Glandon, il y a d'autres agriculteurs inquiets comme Raymond Jayat, qui a pris sa retraite il y a déjà 10 ans :"Ce matin j'ai vu un voisin qui parlait avec son comptable. La situation est catastrophique. Il y a 80% des agriculteurs qui sont dans le rouge. Le rouge vif ! Certains risquent de ne pas passer l'année qui vient." Si Raymond a réussi à s'en sortir, c'est en travaillant une petite surface et en pariant sur la qualité de ses volailles Label Rouge. Mais aussi grâce à sa femme qui comme tant d'autres a choisit un autre secteur d'activité, celui de l'immobilier, pour faire bouillir la marmite.

Cela provoque des détresses qui vont jusqu'au suicide

Josette pour qui les plus gros exploitants sont certainement les plus en souffrance aujourd'hui :"Je pense que les agriculteurs qui aujourd'hui se suicident le moins, et il faut en parler, c'est vraiment les petites surfaces. Et ceux qui sont dans des détresses morales et financières énormes, ce sont les grandes productions avec les courses à l'hectare et avec des endettements qui sont sans nom. Cela provoque des détresses qui vont jusqu'au suicide et on le sait bien". Si elle devait conseiller ses enfants avant une installation, elle est catégorique : prendre une petite exploitation avec des produits valorisables sur place comme le fromage, miser sur la qualité comme le bio, le tout en vente directe.