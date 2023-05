Près d'un mois de retard sur les semis en Meurthe-et-Moselle à cause de l'excès de pluie

Après la pluie, le beau temps. C'est du moins ce qu'espèrent les agriculteurs en Meurthe-et-Moselle, obligés de retarder leurs semis à cause de la météo pourrie de ces deux derniers mois. "Le maïs et le tournesol se sèment principalement en avril. Mais on a eu beaucoup d'eau, avec des températures très basses. Il faut que le sol soit sec pour faire des semis, qui se sont plutôt déroulés la première semaine de mai jusqu'à la semaine dernière", explique le président de la FDSEA en Meurthe-et-Moselle Jérémy Jenneson.

Des champs détrempés

Pour rattraper ce retard, les céréaliers ont besoin d'un retour du soleil et d'une augmentation des températures. Il y a urgence pour Jean-Marc Bastien, agriculteur à Vigneulles, dont les champs sont à la merci des corbeaux. Et quand ses semis sont épargnés par les oiseaux, ils sont en proie aux maladies. Si cette tendance météo continue, les graines vont toutes pourrir, prévient le céréalier.

Et cette météo pluvieuse ne nous préservera pas forcément d'une éventuelle sécheresse cet été. "Si on n'a plus de pluie pendant six à huit semaines, les cultures souffriront tout de suite et les animaux aussi", alerte enfin Jérémy Jenneson.