Près de 1000 agriculteurs mayennais se font remplacer l'été pour partir en vacances

Les agriculteurs aussi ont besoin de vacances ! Pour leur permettre de souffler quelques jours par an, il existe le service de remplacement de la Mayenne depuis les années 1970. Près de 1000 agriculteurs mayennais partent ainsi en vacances l'été.

Partir quelques jours en vacances, ça demande beaucoup d'organisation quand on est agriculteur. Impossible de partir comme cela sur un coup de tête, de laisser les cultures ou les bêtes toute seules. Les agriculteurs doivent donc se faire remplacer. Pour cela il existe le service de remplacement de la Mayenne depuis les années 1970, qui leur permet de prendre quelques jours de repos. Chaque été, près de 1000 agriculteurs mayennais se font remplacer.

"Il faut se vider la tête du travail, on ne pas être tout le temps sur l'exploitation à fond" - Mickaël Olivier.

C'est le cas de Mickaël Olivier, 39 ans. Il part la semaine prochaine avec son épouse pour 10 jours au Monténégro. Il élève 70 vaches laitières à La Brûlatte depuis 2000. Il se fait remplacer chaque été une dizaine de jours depuis son installation. "Moi je ne prends pas cinq semaines par an, financièrement ce n'est pas possible", lance l'agriculteur. "Mais on a besoin de partir, il faut se vider la tête, faire le break. On ne pas être tout le temps sur l'exploitation à fond. Moi j'ai besoin de me libérer et de voir autre chose. Ma femme travaille, elle a ses vacances, il faut qu'on parte. Comme ça on repart pour une année, tranquille. Sinon on s'épuise".

Un service indispensable pour les agriculteurs...

Pour sa femme Angélique, ce service de remplacement est "vital". "C'est clair que si ce service-là n'existait pas, ce serait vraiment compliqué de pouvoir partir ne serait qu'en vacances pendant une semaine. Il faut s'évader un petit peu, prendre le temps de changer d'air". Car Mickaël Olivier a 70 vaches laitières, qu'il faut traire tous jours, matins et soirs. "Il faut que l'exploitation continue à tourner. Nous on a des animaux, c'est du vivant, il faut que ça tourne".

... mais coût supplémentaire pour les vacances

Mais le couple ne peut pas se permettre de partir plus de 10 à 15 jours par an, car le service de remplacement est payant. Il est facturé à l'agriculteur 19,45€ de l'heure du lundi au samedi, 28,80€ de l'heure le dimanche. "C'est un surcoût en plus des vacances, c'est 1000 / 1200€ par semaine. C'est pour cela qu'il faut tout préparer comme il faut pour que le remplaçant passe le moins de temps possible, et qu'il y ait le moins d'ennuis possible".

Mais même en vacances Mickaël Olivier a du mal à lâcher prise. "J'appelle au moins deux fois par semaine pour savoir si ça se passe bien, on pense toujours à l'exploitation"**.** Il faut dire que l'éleveur a déjà eu une mésaventure, la seule en 17 ans. Un remplaçant s'est trompé dans les doses de nourriture, les vaches ont trop mangé et ont littéralement gonflé, elles auraient pu en mourir.

500 remplaçants en Mayenne

Le département de la Mayenne compte 26 associations de remplacement créées et gérées par des agriculteurs. Les premières associations de remplacement ont vu le jour vers la fin des années 1970 en Mayenne. Parmi les nouveaux remplaçants, il y a Clarisse Gilbert, 21 ans. Elle vient de terminer un BTS production animale, et cherche une exploitation pour réaliser un BTS comptabilité / gestion en entreprise agricole. Elle a fait plusieurs remplacements depuis début juin. C'est elle qui va remplacer Mickaël Olivier la semaine prochaine.

"Au début c'est un peu stressant" - Clarisse Gilbert.

"C'est la première fois que j'étais vraiment toute seule, qu'on me confiait une ferme, et qu'on me disait c'est toi qui gère cette ferme, c'est à toi de faire la traite, de surveiller les animaux, de voir si tout va bien. Au début c'est un peu stressant parce qu'on prend la place de l'exploitant, il faut que tout se passe bien. Pendant mon premier remplacement, j'avais des vêlages (des naissances de veaux - NDLR), et c'était la première fois que je faisais des vêlages toute seule donc j'avais un peu peur. C'était pour moi le point le plus stressant. Et au final tout s'est très bien passé à chaque fois, donc c'est un peu plus rassurant".

Comme Clarisse, dans le département, il y a 500 remplaçants dont 130 à temps plein.