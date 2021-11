Près de 20% des surfaces agricoles en Gironde sont cultivées en bio

Le mois de la bio en Nouvelle-Aquitaine démarre ce mardi. Un mois pour échanger, faire se rencontrer, partager les expériences des professionnels de l'agriculture. En Gironde, on frôle désormais les 20% de surfaces agricoles cultivées en bio.

La Gironde, bonne élève de la conversion à l'agriculture bio, confirme Philippe Abadie, directeur du pôle entreprise de la Chambre d’agriculture de la Gironde, invitée de France Bleu Gironde, ce mardi matin. "On s'approche des 20% des surfaces et des agriculteurs du département qui sont en bio, explique-t-il, alors qu'il y a 20 ans de ça, nous étions à 2%. C'est donc une accélération très forte des conversions bio dans le département et cela ne se dément pas ces dernières années, au contraire".

La Gironde est le premier département en viticulture bio de France en surface - Philippe Abadie, de la Chambre d'Agriculture de la Gironde

Cette accélération est liée à "une demande sociétale" pour le bio, souligne Philippe Abadie. Jusqu'où ira-t-elle ? Tout dépendra de "la capacité des consommateurs à se tourner vers ce produit et à le payer un peu plus cher pour ça". Certains produits atteignent déjà un palier, c'est le cas par exemple des œufs et du lait. La viticulture, elle, porte haut les couleurs de la bio, à tel point que "nous sommes devenus le premier département en viticulture bio de France en surface", précise Philippe Abadie.