Près de 200 produits locaux récompensés par le label Manche Terroirs

195 produits manchois fermiers et artisanaux ont reçu le label Manche Terroirs 2021 ce lundi 5 juillet depuis la cidrerie de Claids, au nord de Saint-Lô (Manche). Une récompense qui permet aux producteurs de se faire connaître et aux consommateurs de distinguer les produits locaux.

Chaque année depuis 23 ans, le label Manche Terroirs qui rassemble des artisans, agriculteurs et commerçants, sélectionne des produits manchois, les goûte et labélisent ceux qui correspondent à des critères bien précis, "ils doivent être produits sur le territoire local, par des producteurs qui utilisent au moins 60% de produits de la région et avec un savoir-faire d'ici", détaille Christine Robert, élue à la chambre de métiers et de l'artisanat Normandie et responsable de la marque "Manche terroirs".

195 produits lauréats

L'édition 2021 a récompensé 196 produits tels que la viande, les fruits et légumes, les produits de boulangerie ou laitiers mais aussi des cidres et des bières élaborés par 60 producteurs locaux. Le remise des diplômes s'est faite depuis la cidrerie des Claids, à Saint-Patrice-de-Claids, dont Alain Dauget est le propriétaire. Ses produits ont beau être labélisés depuis vingt ans, recevoir le précieux sésame lui donne toujours le sourire : "la récompense, elle se trouve dans le sourire des consommateurs quand ils viennent nous voir. Certains touristes reviennent chaque année pour acheter mes produits", témoigne le producteurs de cidre.

Alain Dauget (à droite) et son gendre, Clément Leplatois, associés à la cidrerie de Claids (Manche). © Radio France - Louise Buyens

Le label a dopé la production d'Alain Dauget qui est passé d'un à dix hectares de pommiers en vingt ans. Christelle Lemoine profite elle aussi d'une belle progression, financière. La gérante des ateliers de fabrication des jambons de Lessay a gagné 10% de son chiffre d'affaire en dix ans, depuis qu'elle a commencé à apposer l'étiquette Manche Terroirs sur ses produits. "Le but est d'être présent dans une vingtaine d'enseignes et de mailler une grande partie du territoire", confie Christelle Lemoine.

Les jambons de Lessay de Christelle Lemoine remportent le label chaque année depuis dix ans. © Radio France - Louise Buyens

Le circuit court en vogue

Ce label répond également à une demande de plus en plus forte du consommé local de la part des acheteurs. "On sait que les produits sont de la région et qu'on ne nous vend pas une terrine de campagne qui ne comporte pas de viande de chez nous. C'est une sécurité pour le consommateur qui va être rassuré sur la qualité de ce qu'il mange", explique Christine Robert de la chambre de métiers et de l'artisanat Normandie.

15 boutiques partenaires dans la Manche

Une fois leur certificat en poche, qui doit être renouvelé tous les quatre ans par un jury, les fermiers et artisans bénéficient du réseau de Manche Terroirs et nouent des partenariats avec des restaurateurs et commerçants locaux pour vendre leurs produits.