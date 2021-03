Près de 350 tonnes de pesticides achetées en Mayenne en 2019

Qui sont les plus gros acheteurs de pesticides en France ? L'association de défense de l'environnement Générations Futures met en ligne une carte des tonnages d'achats en pesticides par départements en 2019, basée sur des données publiques.

En Mayenne, nous en avons achetés près de 350 tonnes, dont 58 tonnes de glyphosate. Notre département est classé 53ème. L'association veut "donner de l'information au citoyen et mettre un peu de pression sur la profession" pour changer ses pratiques. Les 5 départements présentant le tonnage d’achat de pesticides le plus élevé pour l’année 2019 sont : la Gironde (1er), la Marne (2e), le Loiret (3e), la Seine-et-Marne (4e) et la Somme (5e).

L'association de défense de l'environnement publie également un classement et une carte des départements qui ont acheté le plus de glyphosate. En tête, la Charente-Maritime, suivent la Gironde, la Marne, la Charente et le Lot-et-Garonne. L'ONG précise que les chiffres sont "en quantité sans doute inférieure à la consommation réelle de cette année 2019 car certains achats ont été effectués fin 2018" pour anticiper la hausse de la redevance pour pollution diffuse (RPD), entrée en vigueur le 1er janvier 2019.