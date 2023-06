Près de 60 hectares de vignes détruits dans le Quincy suite aux orages d'après le ministre de l'Agriculture

Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau est attendu, ce mercredi 21 juin, dans une exploitation de Preuilly (Cher) très touchée par les orages de lundi soir. À quelques heures de son déplacement, le Ministre était l'invité de France Bleu Berry pour faire un point sur la situation.

60 hectares de vignes détruits dans le Quincy

D'après les premières remontées du terrain, de nombreuses parcelles de vignes ont été ravagées par la grêle. Une trentaine de vignerons seraient concernés "60 hectares sont touchés sur les 300 de l'appellation Quincy, d'après Marc Fesneau. La vendange 2023 est parfois totalement détruite, avec des dégâts à hauteur de 100 %, ce qui est extrêmement rare."

Les pieds de vigne ont aussi été touchés, ce qui laisse craindre des problèmes de production pour les prochaines années. Des dégâts ont aussi été recensés sur des grandes cultures de blé, d'orge, de maïs et de colza, à Preuilly et à Sainte-Thorette.

Les dossiers seront suivis "au cas par cas"

Quelle aide pourra apporter l'Etat aux agriculteurs touchés ? "On est d'abord dans la régime assurantiel, rénové l'an dernier, qui permet de couvrir les dégâts de la grêle qu'on soit assuré ou non, répond Marc Fesneau. Après, il faudra faire du cas par cas pour regarder les pertes qui peuvent être pris en charge cette année et pour les années à venir. Il faudra documenter, car quand vous perdez la production, vous perdez la récolte, les clients et il peut y avoir des effets retards."

Marc Fesneau indique également qu'il plaidera auprès du ministre de l'Intérieur pour déclencher l'état de catastrophe naturel. Le ministre de l'Agriculture rappelle que 400 millions d'euros sont débloqués par an pour couvrir ces dégâts liés à des phénomènes exceptionnels. Il veut aussi essayer "de construire à moyen-terme, des systèmes de protection contre la grêle là où ça peut se faire. Ça sera là plutôt de l'accompagnement aux investissements des agriculteurs."

Les Soulèvements de la Terre, "une nébuleuse qui justifie la violence en toute occasion"

Avant de se rendre dans le Cher, Marc Fesneau assistera au conseil des ministres. L'instance doit examiner le décret de dissolution du mouvement écologiste radical Les Soulèvements de la Terre. "Ce n'est pas un mouvement, c'est une nébuleuse qui justifie la violence en toute occasion, en tout lieu. La violence n'est jamais justifiable, quelque soit la cause" affirme le ministre de l'Agriculture.

"Aucun des projets qu'ils visent n'est interdit. Ils ont passé tous les recours, toutes les voies administratives, précise Marc Fesneau. Si je me donne le droit de détruire même si les projets sont autorités, alors ce n'est plus une société démocratique mais un régime autoritaire. C'est la loi du plus fort qui s'impose et en démocratie, en république, on ne peut pas accepter ça."