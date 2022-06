Près de 80 hectares de vignes détruits par la grêle dans les Aspres

Laurent Girbau s'est rendu dans ses vignes, ce mardi matin. Le président de la Cave coopérative de Passa, dans les Pyrénées-Orientales, constate les dégâts et témoigne sur France Bleu Roussillon. La veille au soir, un orage est passé sur le département, mêlant pluie et grêle. "Il y a eu un couloir entre Fourques et Passa, entre 50 et 80 hectares de vignes et d'arbres fruitiers abîmés par de la grêle."

C'est donc un paysage de désolation. Des feuilles au sol, des grappes fissurées, déjà marrons. "Il va falloir traiter à la bouillie bordelaise et aux huiles essentielles d'écorces d'orange pour sécher tout ça, explique Laurent Girbau, Malheureusement, sur ce couloir d'hectares, je pense qu'on ne récoltera rien du tout cette année."