Près de 800 foyers de grippe aviaire confirmés dans les Pays de la Loire

Le nombre de foyers de grippe aviaire détectés a encore augmenté dans les Pays de la Loire. La région en comptait 799 hier, mardi 19 avril, soit 26 de plus en une semaine en Vendée, dans le Maine et la Loire-Atlantique. Malgré tout, selon la préfecture, "la progression semble fortement ralentir".

Tous les élevages où des cas de contamination ont été découverts sont systématiquement abattus et les sites désinfectés. Dans ce cas de figure, les éleveurs sont indemnisés par l'État. Jusqu'ici, 98 acomptes ont été versés sur les 166 demandes, ce qui représente un montant de 6,3 millions d'euros.

Par ailleurs, certains éleveurs peuvent bénéficier d'une prise en charge du chômage partiel, plus de 180 entreprises en ont déjà fait la demande. Ils peuvent aussi bénéficier d'un prêt garanti par l'État et de reports de paiement des échéances sociales et fiscales.