Près de Pamiers, les agriculteurs ouvrent leurs portes au public

Un Salon de l'Agriculture Paysanne dans nos campagnes. C'est l'initiative de la Confédération Paysanne après l'annulation du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris, qui aurait dû avoir lieu fin février. Le réseau de la Confédération paysanne a su rebondir en organisant des salons partout en France pour venir au plus près des habitants des territoires.

Pour l'occasion France Bleu Occitanie a visité la ferme de René Donjat sur la commune d'Escosse près de Pamiers. L'annulation du Salon de l'Agriculture a permis à l'agriculteur de montrer, selon lui, le vrai salon : _"_L'agriculture, elle est dans nos campagnes, pas à Paris. Je trouve que le salon parisien est une mauvaise vitrine de ce que nous faisons vraiment dans nos exploitations. Avec la Confédération, j'ai décidé d'inviter du monde chez moi. C'est un plaisir de partager notre passion" affirme l'agriculteur ariégeois.

Un public au rendez-vous

Samedi après-midi dans la ferme de René Donjat et son frère Guy, il y avait une vingtaine de personnes. Des curieux, des passionnés, des enfants, des fans d'animaux de la ferme. Ils ont apporté leur soutien à l'agriculture locale.

Au plus près des agriculteurs

L'opération "Le Salon à la ferme" en Ariège a pour but de faire découvrir l'agriculture paysanne et de montrer la réalité du métier en ouvrant les portes des différentes exploitations. Elle a notamment pour vocation de poser des questions aux agriculteurs sur l'élevage et le mode de vie et l'organisation spécifique à la vie en ferme. Un bon coup de projecteur sur les petites exploitations isolées.