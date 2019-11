Près de Saint-Malo : ancien marin-pêcheur, il est obligé de vivre dans une caravane

Saint-Malo, France

Nous parlons régulièrement de la difficulté des agriculteurs à vivre de leur exploitation, ou de s'en sortir financièrement après un accident. On entend beaucoup moins les marins-pêcheurs. Un métier difficile dans un milieu plutôt taiseux et discret.

Benjamin, lui, en a assez de se taire et veut s'en sortir. Il a navigué sur les mers depuis l'âge de 16 ans. Plus de 20 ans sur un bateau, au large de Cherbourg, de la Rochelle, ou encore de Saint-Malo. Désormais, il est sur terre, enfermé depuis mai dernier dans une caravane de 8m2 dans un camping de Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-Vilaine). "Je suis obligé de débrancher le frigo pour mettre un chauffage d'appoint, et je ne peux pas me doucher" nous explique l'ancien marin en nous montrant son logement de fortune. La visite est vite faite, l'endroit est exiguë, froid et boueux.

"Quand on est marin, il ne faut pas avoir d'accident"

Comment en est-il arrivé là ? Comment Benjamin est passé du pont d'un navire à l'étroitesse d'une caravane ? Il y a 4 ans, une nuit, alors qu'il est à terre chez lui, Benjamin est pris d'une crise de somnambulisme. Le quadragénaire a l'habitude, car il est difficile de reprendre un rythme régulier quand en mer, on ne dort que quelques heures par nuit. Lors de cette crise, il chute dans ses escaliers et dévale les marches de plusieurs mètres. Il se blesse gravement à la jambe, et le verdict tombe très vite : inapte à la navigation. "Quand on est marin, il ne faut pas être malade, il ne faut pas avoir d'accident, sinon c'est fini on vous met de côté" nous confie-t-il, fatigué.

Il perd une grande partie de son salaire, et au bout de trois ans il ne touche plus les aides de l'ENIM, le régime social des marins. Désormais, il vit des aides de la CAF avec 600 euros mensuel, la location de la caravane lui coûte 310 euros par mois. Benjamin s'est retrouvé à terre, sans famille, dans la rue, sans logement, sans argent de côté, et sans personne pour lui expliquer les démarches à suivre. "On nous aide en rien, on est vite oublié. Vous avez bien servi, maintenant c'est fini" s'exclame Benjamin en colère.

En effet contrairement à un maçon qui tombe d'une échelle par exemple, et qui touche son salaire pendant le temps de son arrêt de travail, les marins-pêcheurs eux, n'ont rien. "Dans la marine nous n'avons pas de caisse de prévoyance obligatoire, ou de maintien de salaire en cas d'accident" explique Sylvain, fondateur de l'association "Les dangers de la mer" qui vient en aide aux marins en détresse financière et sociale.

Alors quand on fait référence à la solidarité et à la camaraderie que l'on donne volontiers au corps des marins-pêcheurs, Benjamin nous répond avec un sourire : "En mer oui... mais à terre, il n'y a plus rien."

Prêt à faire "une bêtise"

L'objectif pour Sylvain est de trouver un logement social pour Benjamin autour de Saint-Malo. Il ne reçoit que des fins de non-recevoir. Il a même écrit à plusieurs députés bretons. Pourtant Benjamin touche une petite aide du département via le FSL (Fonds de Solidarité Logement), il est éligible aux APL et il peut avoir un garant. Il pourra sans problème payer un loyer. Mais les recherches sont infructueuses : _" Benjamin ne rentre pas dans les critères prioritaires, il ne gagne pas assez pour prétendre à un logement social ce qui est totalement paradoxal"_souligne Sylvain. "On ne demande pas à un palace, juste le strict minimum pour vivre dignement !".

Aujourd'hui, Benjamin se sent mieux moralement grâce à la présence des membres de l'association. Mais il fut un temps où il était prêt à "faire une bêtise" selon ses mots. "A mon avis je ne serais pas là en train de vous parler. La solitude c'est horrible. Imaginez, c'est comme si vous étiez dans une piscine que l'on remplit d'eau, jusqu'à ce que vous ne pouviez plus respirer" confie l'ancien marin.

Le suicide des marins est encore tabou dans le milieu de la pêche. Sylvain y est souvent confronté. "Depuis le mois de juillet on a eu deux suicides en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor, j'en ai encore évité un dernièrement" nous dit-il. Benjamin, lui, retrouve espoir, mais craint l'hiver qui arrive. Il se sent démuni, désarmé, perdu. "C'est quand même le comble pour un marin, de se retrouver désorienté".

Le reportage sonore avec Benjamin et Sylvain :