Près du Havre, des cuisiniers en cantines scolaires apprennent à réaliser de bons plats végétariens équilibrés

Le Havre Seine Métropole, en partenariat avec la Chambre régionale d’agriculture et l’association Le Crepan, a organisé ce mercredi une formation destinée à six chefs de cantines scolaires, pour apprendre à cuisiner de bons plats végétariens équilibrés.

Non, l'être humain n'est pas obligé de manger de la viande à tous les repas. La loi EGalim impose à toute la restauration scolaire – de la maternelle au lycée – au moins un menu végétarien par semaine depuis le 1er novembre 2019. C'est-à-dire un menu équilibré à base de protéines végétales et non pas animales. Mais les chefs cuisiniers n'ont pas appris à composer ce genre de menus au cours de leurs études.

Le Havre Seine Métropole, en partenariat avec la Chambre régionale d’agriculture et l’association Le Crepan, a donc organisé ce mercredi une formation destinée à six chefs des cantines scolaires de plusieurs communes du territoire, dans les cantines de l'école de Turretot.

Ce n'est pas un menu où il n'y a que des légumes

Cette cuisine, c'est celle de Sandrine Balzac, cheffe cuisinière à Turretot. Ici, il existe déjà un menu végétarien une fois par semaine depuis 4 ans, mais ce n'est pas simple, les enfants laissent souvent une grande partie de leur assiette. Les cuisiniers ont donc appris ce mercredi comment réaliser un bon plat végétarien équilibré.

"Le menu végétarien, il n'y a pas la viande ni le poisson, mais on peut très bien remplacer par autre chose, un légumineux, un féculent, des œufs, pour que ce soit équilibré. On a appris la préparation de boulettes à base de pois-chiche, on peut remplacer la viande par des légumes secs. On peut travailler sur plusieurs formes, sur plusieurs couleurs, des riz de différentes couleurs, des lentilles de différentes couleurs aussi, faire des purées à base de lentilles. Quand on fait des spaghettis, les lentilles peuvent remplacer la viande. On a déjà quelques recettes, mais il y en a encore d'autres à apprendre, parce qu'on n'est pas formés, on n'est pas habitués", confie Sandrine Balzac.

"Il y a des méthodes de cultures qui vont changer, aujourd'hui on fait deux cents, trois cents hectares de pommes de terre, on n'arrive plus à les vendre, les bâtiments sont pleins. Les agriculteurs peuvent avoir d'autres débouchés à proximité, dans l'agglomération", ajoute Christian Grancher, vice-président de la communauté urbaine du Havre chargé de l’agriculture et de l’alimentation.

