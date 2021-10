Présence anormale de poulpes en très grande quantité dans les filets des chalutiers de Charente-Maritime

Depuis le début de l'année, de nombreux poulpes sont présents dans les eaux de Charente-Maritime. Le phénomène est aussi observé en Vendée, sans que l'on puisse l'expliquer. Plus de 28 tonnes pêchés en neuf mois au port de La Cotinière sur l'Ile d'Oléron, c'est plus de dix fois plus qu'en 2020.

Le poulpe, nouvelle poule aux œufs d'or des pêcheurs de Charente-Maritime ? Si en 2020, au port de la Cotinière sur l'Ile d'Oléron, premier port de Charente-Maritime, 1 tonne 700 de poulpes étaient pêchés, depuis le début de cette année, en neuf mois, 28 tonnes de ce céphalopode ont déjà été remontées des filets d'une vingtaine de chalutiers du port oléronais. Pour Nicolas Dubois, le directeur du développement du port :

Un chalutier ramène habituellement environ 2 kilos de poulpes par semaine, le dernier avait 600 kilos en une matinée !

"C'est quelque chose d'exceptionnel, du jamais vu. Imaginez qu'habituellement un chalutier ramène un ou deux kilos de poulpes, par semaine, sur de bonnes périodes, là ce matin, j'ai vu un chalutier avec 600 kilos de poulpes ! Le chiffre d'affaire est en train d'exploser. De 15 000 euros en 2020, on est déjà à plus de 193 000 euros !"

Le poulpe s'attaque aux homards dans les casiers

Le poulpe dit "de roche", est en fait très recherché de l'autre côté des Pyrénées. Le poulpe à la plancha est très prisé des espagnols. Du coup, abondance de bien, ne nuit pas aux affaires à La Cotinière. Il se monnaie environ à 6 euros le kilos hors taxe à la criée, c'est deux fois plus qu'à Boulogne-sur-Mer. Un produit qui pour l'instant fait les beaux jours des uns, depuis quelques mois, mais malheureusement le malheur des autres aussi. Le poulpe est un grand prédateur, et il n'hésite pas à s'attaquer aux homards dans des casiers. Ce fût le cas en Vendée récemment, en Bretagne également.

A cause du poulpe, le prix du homard et du crabe seront à la hausse pour les fêtes de fin d'année.

"C'est effectivement avéré" pour Julien Lamotte, le directeur du Sud Ouest du FROM, le fond régional d'organisation du marché du poisson. "Nos études menées montrent bien que le poulpe s'attaque aux casiers, et arrive très bien à manger le homard même prisonnier. Il est très agile et friand aussi de crabes. Le homard et le crabe pourraient bien manquer un peu sur nos tables pour les fêtes de fin d'année, ou en tout cas, leur prix va grimper à cause du homard. "

L'étoile de mer s'attaque elle, aux huîtres et aux moules, mais pas le poulpe

Il ne manquerait plus que le poulpe ne s'attaque aux huîtres, ou aux moules ... A en croire les spécialistes, ce n'est pas la cible privilégiée des poulpes, mais l'étoile de mer s'en charge très bien. Heureusement une dernière étude menée sur le Pertuis d'Antioche et le Pertuis Breton au dessus de l'Ile-de-Ré montre qu'il est difficile de savoir si le poulpe s'attaque aussi aux coquilles Saint-Jacques. Pour Julien Lamotte, le directeur du Sud Ouest du FROM, "On ne peut pas en être sûr, ce phénomène est trop récent dans le temps pour dire que le poulpe est à l'origine de ces dégâts là, sur les coquilles Saint-Jacques, mais on surveille ce prédateur bien sûr. _Avec ce phénomène de présence incroyable de poulpes dans nos eaux, on va lancer d'autres études dans les prochains mois._"