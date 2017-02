Présente au salon de l'agriculture, la filière ovine du Limousin est attentive aux déclarations des politiques

Le Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes ce samedi. Une belle occasion de se montrer pour les agriculteurs. Et notamment la filière ovine. Pascal Picaud, le président du groupement d’intérêt Economique (GIE) Agneau du Limousin était notre invité ce lundi matin sur France Bleu Limousin.

Le salon de l'agriculture, c'est toujours un moment fort Pascal...

"Oui, c'est la rencontre entre le public parisien et les éleveurs. C'est toujours un moment très important."

Pour les éleveurs présents au salon, quelle est leur mission ?

"Par rapport à la viande d'agneau Baronet du Limousin, on veut montrer ce que c'est que de la viande de qualité. Surtout à une époque où on entend tout et n"importe quoi concernant la viande."

Un food truck spécial Limousin est présent sur le stand de la Nouvelle-Aquitaine, avec l'agneau à l'honneur...

"Oui, c'est très bien. On a voulu faire un sandwich avec de l'agneau. La baronnette. On veut montrer aux jeunes comment consommer de l'agneau de qualité. Les gens ont peu de temps pour manger, c'est idéal pour se montrer."

La filière met le paquet pour se montrer au salon. Ce lundi c'est la journée du Baronet...

"On veut aller à la rencontre des gens qui valorisent l'agneau, les bouchers notamment. Ils ne travaillent pas le lundi et vont venir sur le salon. On a aussi des rencontres avec nos clients des moyennes et grandes surfaces. Cela fait 188 distributeurs. On veut en attirer d'autres. Même si la filière ovine va très bien, il faut avoir des jeunes éleveurs pour avoir un maximum d'agneaux pour alimenter ces grandes surfaces."

Oui car 50% des éleveurs ovins vont partir à la retraite dans les à venir...

"Il va falloir trouver des nouveaux éleveurs pour pérenniser les exploitations. Cette semaine au salon est chargée et très importante. Au même endroit, on peut rencontrer tout le monde. L'objectif ensuite, ce sera de faire venir les bouchers chez nous, dans nos exploitations."

En pleine campagne électorale, vous êtes attentifs à ce que peuvent dire les politiques à votre sujet ?

"Aujourd'hui, on n'en entend assez peu parler. On pèse 3% des électeurs. On est attentif parce que la politique française est importante en matière de subventions. Est-ce qu'ils veulent continuer à développer une politique locale de qualité ou un produit intensif ? On est à l'écoute."

