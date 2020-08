Président du département et agriculteur : Marc Gaudet jongle entre les activités

Marc Gaudet est un homme aux multiples casquettes. D’abord professeur d’histoire, ce natif de Pithiviers est revenu à ses racines en 1995. Cette année là, il devient agriculteur, en reprenant la ferme de ses parents et l’exploitation voisine. La même année, il est élu maire d’Ascoux.

Pendant 22 ans de mandat, il suit les pas de son père qui, lui aussi, avait été agriculteur et maire. Marc Gaudet est aujourd’hui président du département du Loiret et toujours agriculteur à Ascoux.

Je fais une petite journée de travail avant d'aller à Orléans

"Parfois je croise mes collègues agriculteurs, et ils me demandent comment je trouve le temps d'aller au Département et dans les champs", témoigne Marc Gaudet. "Il faut s'organiser. Moi j'ai délégué une partie des travaux à un prestataire de service, qui me réalise les traitements par exemple. Mais je tiens à garder une autre partie des travaux."

Malgré tout, les journées de cet agriculteur sont bien chargée. "Je fais parfois une petite journée de travail dans les champs avant d'aller à Orléans. Parfois c'est le soir."

Sur ses 130 hectares de terre, il fait pousser du maïs, de l'orge, du colza, et depuis l'an dernier : des pommes de terre. "Quand on regarde bien, les vacances scolaires sont des périodes un peu calmes dans la vie d'élu", poursuit le président du Loiret. "Les vacances correspondent aussi aux étapes des travaux des champs. L'été, par exemple, on va faire les moissons, le déchaumage et on va préparer la récolte qui suit."

Sur ses 130 hectares de terre, Marc Gaudet cultive notamment du maïs et du colza © Radio France - Cécile Da Costa

Mais parfois, quand la Préfecture appelle, elle prend le dessus sur l'exploitation. Résultat, l'agriculteur doit prendre son tracteur tard le soir et travailler de nuit.

Pour l'élu, son métier d'agriculteur est un véritable atout. "L'agriculteur est sur le terroir, il connait bien sa commune, il connait bien les gens, et connait bien aussi tout l’écosystème rural."

De nombreux agriculteurs occupaient une fonction d'élu auparavant, notamment celle de maire. Désormais, ils se font de plus en plus rares. Et à l'échelle du département, ils ne seraient que deux à être simultanément président d'un département et agriculteur, selon Marc Gaudet.