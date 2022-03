Présidentielle 2022 : "on entend peu parler d'agriculture", selon le président de la FDSEA 76

Patrice Faucon, le président de la FDSEA 76 est au congrès national de son syndicat à Besançon, de lundi 28 au mercredi 30 mars. "On entend peu parler d'agriculture, la crise sanitaire et la crise en Ukraine ont pris beaucoup de place", affirme-t-il sur France bleu Normandie, ce mardi.

"Le conflit en Ukraine est au cœur des débats", explique Patrice Faucon, le président de la FDSEA 76, invité de France bleu Normandie, ce mardi matin. Il est à Besançon du lundi 28 au mercredi 30 mars pour le congrès de son syndicat.

Produire plus pour nourrir le Maghreb

"On était avant sur une position que l'alimentation n'était plus un problème, on était plutôt sur une position européenne de décroissance de production, poursuit-il, alors que nous on a toujours prôné qu'il fallait produire."

Même si, selon lui, l'agriculture est un peu éclipsé dans cette campagne, il se satisfait de ce qu'il voit comme un prise de conscience chez les candidats. "On sent un changement parce que l'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ce sont les pays du Maghreb, lâche Patrice Faucon, si la crise [en Ukraine] dure, on risque d'avoir de la famine dans ces pays-là."

Entretien avec Patrice Faucon , président de la FDSEA 76 Copier

"L'agriculture qui manque de main d'œuvre, c'est tout ce qui est fruits et légumes, le travail saisonnier, continue le président de la FDSEA en Seine-Maritime. L'Ukraine, ça peut être une solution aussi : certains familles veulent venir mais veulent bien travailler."

Ce mercredi 30 mars, six candidats vont passer leur grand oral au congrès de la FNSEA : Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Fabien Roussel, Jean Lassalle et Éric Zemmour.