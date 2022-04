Présidentielle 2022 : un Mayennais de 31 ans va ouvrir une ferme avec cinq associés

Alors que le premier tour de l'élection présidentielle approche, France Bleu Mayenne vous propose une série de reportages jusqu'à vendredi. Nous nous centrons chaque jour sur un des thèmes de cette campagne électorale. Ce mardi, zoom sur l'agriculture. Le métier d'agriculteur est difficile : il attire de moins en moins et est donc amené à se renouveler. À Ménil, dans le Sud-Mayenne, six personnes ont par exemple décidé de s'associer pour ouvrir leur ferme.

Six associés âgés de 27 à 46 ans

Simon Aussems a 31 ans et après avoir travaillé plusieurs années comme salarié agricole et il a fini par décider de s'installer en Mayenne, sur l'ancienne ferme de son père. "Je veux être agriculteur depuis tout petit et en fait, je ferai pas d'autres métiers. Il y a des difficultés partout et il faut les surmonter", souligne le trentenaire, qui a une formation en "polyculture élevage plutôt spécialisé élevage laitier".

Simon Aussems ne voulait pas se lancer seul comme agriculteur, il a donc très vite cherché des associés. "J'ai lancé une annonce sur le Forum Objectif Terres, du site internet Terre de Liens, pour trouver des gens dans le même état d'esprit. Et on était douze à l'époque. Il y avait beaucoup plus de monde et finalement, en juillet, on a décidé de continuer à 6", retrace le jeune agriculteur. Les six associés peaufinent le projet qui devrait voir le jour le 1er janvier 2023.

Simon Aussems, Elisabeth Yvorel et Aurore Doumeret sont trois des six associés qui vont ouvrir une ferme à Ménil. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les six associés ont entre 27 et 46 ans. Seul Simon Aussems et son frère sont originaires de la Mayenne; les autres viennent d'autres régions. Elisabeth Yvorel, par exemple, vivait jusque-là à l'ouest de Lyon et cherchait un projet avec du sens. "Aller faire un boulot juste pour pouvoir manger et me dire : Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là ? C'est ennuyeux au possible, où j'ai des contraintes qui sont insupportables. Je ne vois pas l'intérêt", pointe du doigt la quadragénaire.

Le coût total de l'investissement revient à 1,5 million d'euros sur cinq ans pour construire notamment un atelier de transformation, un bâtiment et acheter du matériel et un cheptel de vaches. Les associés pourront également compter sur des aides. Simon Aussems, par exemple, devrait bénéficier de la DJA, la dotation jeunes agriculteurs, versée par la Chambre d'Agriculture. "Il y a eu une prise de conscience au niveau de certaines politiques. Il n'y a pas assez de jeunes agriculteurs et de porteurs de projets, donc maintenant, pour demander l'aide de la DJA, c'est quand même beaucoup moins dur. Ils demandent beaucoup moins de conditions", détaille Simon Aussems.

C'est une passion et en même temps, on veut être très vigilants : on veut être lucides !

Simon Aussems, un des porteurs du projet

Pour l'instant, la ferme de Ménil s'étend sur 15 hectares mais le terrain pourrait s'agrandir sur 50 autres hectares. "On a un projet d'acquisition d'une autre ferme juste à côté d'ici en partenariat avec l'association Terre de Liens, notre dossier est en cours d'instruction avec eux", précise Aurore Doumeret, une autre des six associés.

La future ferme de Ménil produira du lait, du fromage ou encore de la viande, du pain et des œufs.