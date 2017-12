Les deux coopératives finistériennes ont décidé mardi de fusionner d'ici le mois de Juin 2018. Prestor et Aveltis vont regrouper 1.100 éleveurs de porcs et faire jeu égal avec la Cooperl, le n°1 français.

L'annonce de la fusion a été faite mardi lors d'une assemblée générale commune aux deux coopératives. Le nouveau géant breton devrait voir le jour au mois de juin 2018. Les deux dirigeants annoncent vouloir créer un nouveau "leader" français . "Cette fusion permettra, selon eux, de valoriser l’ensemble des fonctions techniques, sanitaires, environnementales, commerciales, d’améliorer et d’optimiser notre compétitivité dans les élevages."

Les fusions s'accélèrent en Bretagne

"C'est une bonne nouvelle", estime de son côté Olivier Allain, invité de France Bleu ce mercredi matin. "Face à un secteur de la distribution très concentré, il faut que le monde agricole, nos coopératives, nos entreprises, regroupent leurs forces. C'était le cas également la semaine dernière avec les groupes Triskalia et d'aucy. Donc, ça se poursuit et c'est plutôt bon signe parce-qu'il faut renforcer le pouvoir des producteurs. Il s'agit là d'assurer une croissance soutenue et les salariés n'ont pas à être inquiets. Les dirigeants ont été très très rassurants en matière d'emploi."

En bref. Prestor est installé à Kersaint-Plabennec (29) et Aveltis à Landivisiau (29). Ensemble, ils vont former un groupe rassemblant 1.100 éleveurs (4,3 millions de porcs).