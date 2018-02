Devant des centaines d'agriculteurs réunis à l'Elysée, deux jours avant l'ouverture du Salon de l'agriculture, et au lendemain de manifestations dans toute la France, Emmanuel Macron a prononcé, ce jeudi, son "discours sur l'avenir du monde agricole". Il a promis un plan d'investissement de cinq milliards d'euros pour l'agriculture, qui doit être consacré à la baisse des produits phytosanitaires, la biosécurité des animaux et des plantes, l'indépendance protéique de la France (la capacité à produire suffisamment de matières premières riches en protéines pour nourrir nos bêtes), la santé et le bien-être au travail, et aux économies d'énergie.

Un dispositif de prêts garantis à hauteur d'un milliard d'euros pour les jeunes agriculteurs

Dans le cadre de ce plan, Emmanuel Macron a notamment annoncé un nouveau dispositif de prêts garantis pour les jeunes agriculteurs, à hauteur d'un milliard d'euros, "un travail conduit et finalisé avec la Banque européenne d'investissement". "Nous allons élargir le mode de financement pour prendre en compte les évolutions en cours et permettre aux jeunes agriculteurs de démarrer dans le métier dans les meilleures conditions", a-t-il assuré.

Un système de pré-retraites agricoles pour faciliter la transition entre un jeune et ses parents

Pour démarrer dans le métier, les jeunes agriculteurs ont également un problème d'accès à la terre. Emmanuel Macron a demandé qu'on imagine, "pour le mois de mai", "un système de pré-retraites agricoles avec une sortie progressive de l'activité", afin de permettre à un jeune de prendre la suite de ses parents.

Des "verrous réglementaires" sur les achats de terres agricoles par des étrangers

Le président a aussi annoncé la prochaine mise en place de "verrous réglementaires" sur les achats de terres agricoles par des étrangers en France. "On ne peut pas laisser des centaines d'hectares rachetés par des puissances étrangères sans qu'on sache la finalité de ces rachats", a-t-il déclaré. Cela fait suite à l'acquisition par un investisseur chinois de 1.700 hectares de terres à blé dans l'Indre et de 900 hectares dans l'Allier, qui avait suscité beaucoup de colère chez les agriculteurs.

Pas de "boeuf aux hormones en France"

Autre sujet de colère, les accords internationaux comme celui avec le Mercosur, qui était l'une des raisons des manifestations de mercredi : Emmanuel Macron a assuré qu'il "n'y aura jamais de boeuf aux hormones en France", malgré ces accords. "Il n'y aura aucune réduction de nos standards de qualité, sociaux, environnementaux ou sanitaires à travers cette négociation", a ajouté le président, en assurant qu'il travaillerait à ce qu'il y ait des possibilités de "bien contrôler aux frontières la traçabilité et les normes environnementales et sociales". Des annonces qui n'ont que partiellement rassuré les Jeunes agriculteurs.