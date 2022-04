"Printemps à la ferme" : portes ouvertes dans plusieurs exploitations agricoles du Berry ce week-end

Une dizaine de fermes de l'Indre et du Cher ouvrent leurs portes aux visiteurs curieux, en ce week-end de Pâques. Objectif : faire découvrir l'envers du décor, les coulisses du travail des agriculteurs et producteurs locaux.

Et si on profitait de ce long week-end de Pâques pour aller découvrir les fermes berrichonnes ? C'est la 16ème édition de l'opération "Printemps à la ferme" en ce moment. Des journées portes ouvertes organisées dans une dizaine d'exploitations agricoles de l'Indre et du Cher, pour venir découvrir l'envers du décor, le quotidien des agriculteurs, leur métier, leurs problématiques...

Exemple à la Ferme du Bois de Cosset, à Chassignolles, qui a ouvert ses portes aux visiteurs curieux, samedi 16 avril. Aude et Arnaud Labesse s'y occupent de 85 vaches, quelques moutons, des chevaux. Ils cultivent également des céréales pour nourrir les bêtes et pour faire de la farine.

REPORTAGE - Visitez la Ferme du Bois de Cosset à Chassignolles Copier

Ils ont installé un moulin à meule en pierre et des machines afin de fabriquer eux-mêmes leur farine et des pâtes. L'opération "Printemps à la ferme" est donc l'occasion pour eux de faire découvrir leurs activités.

Aude Labesse fait visiter la salle où elle fabrique ses pâtes artisanales © Radio France - Emeline Ferry

Plusieurs fermes berrichonnes ouvrent encore leurs portes aux visiteurs ce dimanche 17 avril : la ferme des Buttons à Rosnay, la Ruche Martin à Montierchaume, l'élevage de chèvres Manceau à Jeu-les-Bois, la chèvrerie les Chamons à Ménétréol-sous-Sancerre, et l'exploitation horticole Dubois à Vornay...