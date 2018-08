La récolte du raisin devrait débuter un peu plus tôt que d'habitude cette année dans le Loiret. Après un printemps pluvieux et un été sec, les fruits sont presque arrivés à maturation. Le millésime s'annonce bon, les vignes n'ont pas trop souffert du manque d'eau cet été.

Mareau-aux-Prés, France

Les vendanges devraient commencer avec un peu d'avance cette année, "autour du 10 septembre" d'après un vigneron installé à Mareau-aux-Prés (Loiret). La canicule de cet été n'aura pas entamé la qualité des raisins, d'après Hubert Piel du domaine du Clos Saint-Fiacre, même si les vignes ont soif. Les brèves averses du début de la semaine n'auront pas suffi à les contenter, mais la situation n'est pas préoccupante.

Besoin d'un peu d'eau, mais pas trop

"Pour l'instant, on est heureux. On a eu un printemps chaud et humide, avec une 'pression maladie' qui était assez importante, et puis depuis le mois de juillet, c'est vraiment l'été", analyse le vigneron qui voit malgré tout quelques stigmates de la sécheresse sur ses ceps, "sur des sols assez filtrants, on voit des vignes, souvent jeunes, qui peinent un petit peu, avec des feuilles qui jaunissent. Si on pouvait avoir un petit peu d'eau... mais on se contente de ce que l'on a !"

"On est très très heureux parce qu'il vaut mieux avoir un été chaud et sec qu'un été pluvieux et frais. Là, ça se présente très bien". Hubert Piel redoute maintenant les orages de grêle d'ici le début des vendanges, "on croise les doigts, ça arrive de plus en plus souvent". La récolte devrait commencer autour du 10 septembre.

Le domaine ouvre ses portes au public le mercredi 15 août. © Radio France - Justine Dincher

► À moins d'un mois du début de la récolte, Bénédicte et Hubert Piel organisent une journée "portes ouvertes" ce mercredi 15 août au domaine du Clos Saint Fiacre, à Mareau-aux-Prés. Dégustation de vin, d'huile, de fromages, ou encore de fruits cultivés par des producteurs locaux. Entrée gratuite, ouverture au public entre 10 heures et 19 heures.