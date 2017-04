Printemps à la ferme : les agriculteurs normands ouvrent grand leurs portes

La ferme était à l'honneur pour ce grand week-end de Pâques. Portes ouvertes et chasse aux œufs aux 4 coins de la Normandie. C'était le "Printemps à la ferme", un événement organisé par la Chambre régionale d'agriculture et le réseau "Bienvenu à la ferme".

Des secrets de fermentation cidricole à Morainville-Jouveaux, dégustations de viande à Fort-Moville, du jus de légume aux Trois-Pierres ou encore chasse aux œufs aux Andelys : opération portes ouvertes chez les agriculteurs normands. Pour ce grand week-end pascal, la Chambre régionale d'agriculture et le réseau Bienvenu à la ferme ont organisé l'événement : "Printemps à la ferme".

"Savoir comment le fromage arrive dans l'assiette"

Une quarantaine d'agriculteurs de l'Eure et de Seine Maritime était de la partie. Parmi eux, la ferme du Val de Bures à Bellencombre, route des longs vallons en Seine-Maritime. Dans la vallée au cœur de la forêt, plusieurs centaines de personnes ont visité les lieux pour découvrir les chevaux et les chèvres. Jean-Claude et son petit-fils Louis ont fait une heure de route juste pour elles : "c'est la première fois qu'il voit des chèvres en vrai," explique Jean-Claude.

La nature, il faut la préserver. C'est pour ça qu'il faut venir et profiter de ces journées portes ouvertes.

Michel, 65 ans, et son beau-frère sont venus pour découvrir la salle de traite des chèvres. © Radio France - Lucas Valdenaire

Même si les vacances continuent, c'est toujours le moment d'apprendre pour Idona et sa maman Shirley : "elle sait maintenant pourquoi on élève des chèvres, et comment le fromage se retrouve dans son assiette."

Aujourd'hui, dans notre société, on ne voit pas comment les produits arrivent en grande surface. De les voir en vrai dans la nature, c'est intéressant pour les enfants.

"Les gens ont conscience de nos difficultés"

La découverte d'une ferme n'a pas d'âge, comme le confirme la présence de Michel. Le jeune homme a 65 ans : "je n'ai jamais vu une salle de traite pour les chèvres, alors c'est pour ça que je suis venu avec mon beau-frère".

Il était même possible de faire un tour en calèche. © Radio France - Lucas Valdenaire

Ces portes ouvertes permettent à l'éleveuse Sarah Bazin-Behajaina de partager ses produits mais aussi toutes les difficultés d'une profession en crise : "les gens ont plaisir de venir dans nos fermes, dans nos campagnes, c'est un besoin de se rapprocher de la nature."

"Les gens ont conscience de nos difficultés, alors j'en profite aussi pour en parler avec eux.

Pour Marie-Françoise, la mère de Sarah, la "grand-mère de la ferme", comme elle se présente, le dialogue et la pédagogie sont nécessaires pour redresser la situation : "c'est primordial !"

Pour que l'on puisse évoluer dans l'agriculture, il faut qu'on est le support de tous ces consommateurs.

"De plus en plus d'éleveurs se rendent compte qu'il est important d'échanger avec le consommateur" - Sarah Bazin-Behajaina Partager le son sur : Copier

"Le contact humain est très important"

Dans l'Eure, Michel Durand, lui aussi, a participé au Printemps à la ferme. Il gère son élevage à Noyers - Les Andelys et il a accueilli une trentaine de visiteurs ce samedi. "Il y avait quand même pas mal de gens de la région parisienne, confirme Michel. "Ils sont venus pour déguster les produits."

Une soixantaine de chèvres se partagent la ferme du Val de Bures dans le Pays de Bray. © Radio France - Lucas Valdenaire

Avec les enfants, ils étaient heureux de découvrir notre façon de travailler, notre méthode d'élevage et surtout de voir les animaux.

Il faut dire que Michel Durand met un poing d'honneur à expliquer son métier. Selon lui, il est nécessaire de "faire preuve de pédagogie", surtout en ces temps de crise agricole. "Le contact humain, le relationnel, c'est toujours très important," prévient-il. "C'est vrai qu'en ce moment, nous sommes en difficulté. Cette année, les céréaliers ont pris une grosse claque et le public n'est pas toujours informé de ça."

Le fait d'expliquer, ça ouvre l'esprit. Il faut rassurer les gens et les faire venir dans nos fermes.

"L'agriculture est longtemps restée fermée au public," regrette Michel Durand, éleveur dans l'Eure. Partager le son sur : Copier