Prix de l'énergie : les agriculteurs demandent des aides au gouvernement pour irriguer leurs cultures

"Est-ce qu'on va pouvoir arroser nos cultures l'été prochain? On se pose réellement la question". Ce jeudi 24 novembre, le président des irrigants de France se dit inquiet sur France Bleu Périgord. Pas d'un risque de manque d'eau, mais du prix pour l'acheminer dans les cultures.

Les prix de l'énergie ont explosé et ça touche tous les secteurs. "L'impact est absolument considérable sur le cout de l'irrigation, explique Eric Frétillere. Les tarifs ont explosé et les prévisions sur 2023, c'est une multiplication des factures par quatre voir par sept en fonction des régions. On ne pourra pas irriguer à ces coûts là."

L'eau arrive des cours d'eau, du stockage dans des réserves, ou directement de la nappe phréatique, mais dans tous les cas il faut de l'énergie. Il faut des moteurs électriques pour pomper cette eau et la mettre dans les canalisations que les agriculteurs ont installés sur leurs exploitations pour amener l'eau jusqu'à la culture.

Les agriculteurs demandent l'application du bouclier énergétique

Les irriguants ont envoyé un courrier à la première Ministre, Elisabeth Borne pour demander des aides. "On lui fait part du désarroi des irrigants avec la flambée des couts de l'électricité, on l'alerte sur les risques sur la production. Ca va avoir une répercussion dramatique dans les grandes filières : les légumes industriels, le maïs doux, les productions de semences. On demande l'application du bouclier énergétique pour 2023", détaille Eric Frétillere.

