Prix des aliments et des engrais : la guerre en Ukraine inquiète les agriculteurs creusois

L'invasion de l'Ukraine par la Russie fait flamber le prix des matières premières. Les producteurs et éleveurs creusois craignent une hausse du coût des engrais, des aliments et du carburant.

La guerre en Ukraine a des répercussions jusqu'en Creuse. Le président de la chambre d'agriculture partage l'inquiétude de la président du syndicat FNSEA. Tous deux craignent une flambée des prix des aliments et des engrais, l'Ukraine et la Russie étant considérées comme les "greniers à grain" de l'Europe. L'invasion russe a provoqué un "jeudi noir" avec une chute des Bourses : plus de 35% pour Moscou, autour de 4% pour Paris.

Le cours des matières premières s'envolent dors et déjà : blé, colza, aluminium, mais aussi gaz et pétrole. "Il y avait déjà une envolée du prix des céréales et de l'azote, car ce sont beaucoup ces régions-là qui produisent l'azote pour l'agriculture. Il y a un an, l'azote coûtait 350 euros, il est désormais à 800 euros. On a aussi une inquiétude par rapport aux céréales", détaille Pascal Lerousseau.

Les conséquences seront directes et très importantes, selon le président de la chambre d'agriculture de la Creuse : "Pour produire, il faut acheter des intrants. L'azote et l'alimentation animale vont coûter plus cher, surtout pour les producteurs de porcs et de volailles."