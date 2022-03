Prix des carburants : l'horizon se dégage pour les pêcheurs bretons

Pour contrer la hausse du prix des carburants entrainée par la guerre en Ukraine, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce mercredi 16 mars, une aide de 35 centimes par litre de gazole de pêche dans le cadre du plan de résilience du gouvernement. "Elle devrait permettre aux marins-pêcheurs de reprendre la mer dès demain et d'assurer l'approvisionnement des Français en poisson" selon le Comité régional des pêches de Bretagne.

Avec cette aide, "le prix du gazole de pêche revient à un niveau précédent conflit en Ukraine" explique Jaques Doudet, le secrétaire général du Comité régional des pêches de Bretagne. Ce qui doit en théorie "permettre aux pêcheurs de reprendre leur activité le plus rapidement possible" affirme-t-il.

Mais c'est à chaque entreprise de regarder si cette aide correspond à un fonctionnement normal de leur activité et à un retour possible en mer. L'aide prend effet ce jeudi 17 mars et court jusqu'au 31 juillet, "une période qui nous donne une visibilité sur plusieurs mois que les pêcheurs présentent comme difficiles" souligne Jaques Doudet. "En espérant que le conflit en Ukraine tourne dans le bon sens et permettre de revenir à une économie moins perturbée."