Prix du carburant : les syndicats agricoles tirent la sonnette d'alarme en Mayenne

La guerre en Ukraine et ses conséquences touchent le secteur agricole. Ici en Mayenne, les organisations syndicales sont très préoccupées, en raison de la hausse des prix : le carburant, les engrais, les matières premières et aussi les matériaux.

Des problèmes d'approvisionnement

Florent Renaudier, président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles en Mayenne, alerte sur deux principaux facteurs qui ont des conséquences sur les plantations, à savoir selon lui le fioul et les engrais. "Le printemps arrive et donc, les agriculteurs vont démarrer les travaux de printemps, mais le carburant a augmenté et on a vu les prix des engrais multiplier par trois." Il y aussi la question de la disponibilité des matériaux, insiste Florent Renaudier. "Nous avons de grosses inquiétudes pour l'approvisionnement en engrais, pour finir la campagne d'hiver 2022, mais surtout pour celle qui va commencer en 2023."

Le litre de GNR à 1 €

De son côté, la Coordination rurale 53 demande à l'État de bloquer le prix du GNR, le gazole non routier utilisé notamment pour les machines agricoles. Pour son secrétaire départemental, Pascal Aubry, cette demande est une nécessité. "Parce qu'on n'arrive pas à répercuter toutes les hausses de charges que l'on subit. Cela met donc en danger les exploitations mayennaises et les entrepreneurs de travaux agricoles. Il faut que le gouvernement se rende compte que les agriculteurs ne pourront pas éternellement travailler à perte, surtout en ce moment." À partir du 1er avril, le gouvernement accorde une aide aux particuliers de 18 centimes d'euros par litre à la pompe.