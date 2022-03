Prix du lait : à Coutances, des éleveurs assignent en justice le groupe agroalimentaire Savencia

Ces producteurs veulent être mieux rémunérés, conformément à ce qui est acté dans leur contrat. L'action est en justice est portée par Sunlait, association qui réunit six organisations de producteurs de lait en France, soit près d'un millier d'agriculteurs qui vendent tous leur lait à Savencia.

Sunlait et Savencia avait établi un contrat en 2018 avec une formule pour calculer le prix du lait payé aux agriculteurs. Mais depuis deux ans, le transformateur ne respecte plus ce contrat, qu'il a dénoncé, estimant "qu'il y avait un trop grand écart avec son environnement économique c'est-à-dire ses concurrents" et "il décide désormais de manière unilatérale du prix qu'il nous paye", expliquent les responsables de Sunlait.

42 millions d'euros de préjudice

C'est plutôt rare que des éleveurs aillent jusqu'en justice pour se faire entendre de leur client, en l'occurrence, un transformateur. "C'est une manière de se faire respecter car toutes les voies de recours amiables ont été épuisées. Donc soit on laisse tomber et on laisse le rapport de force se déliter, soit on utilise les procédures judiciaires qui sont à disposition de tout citoyen" explique Fabrice Guérin, éleveur laitier installé à Louvigné-du-Désert, à la frontière entre la Manche et l'Ille-et-Vilaine

On est là pour faire respecter ces contrats-là et les industriels, même s'ils ont une envergure européenne et un chiffre d'affaires important, ils doivent aussi respecter leurs engagements, affirme Denis Berranger, producteur de lait en Ille-et-Vilaine à Noyal-sous-Bazouges et vice-président de l'association Sunlait

Les éleveurs estiment avoir perdu au total, sur deux ans, 42 millions d'euros.

Lors de l'audience collégiale devant le tribunal de Coutances, ce jeudi 24 mars, le fonds du sujet n'a pas été abordé. Savencia conteste la légalité de cette action et a posé une Question prioritaire de constitutionnalité. Le tribunal de Coutances examinera cette question d'ici le 7 avril.