Prix du lait : action des producteurs des Deux-Sèvres dans deux grandes surfaces

Un prix du litre de lait à 35 centimes au lieu de 31. C'est ce que réclament les producteurs de lait dans les Deux-Sèvres. A l'appel des JA et de la FNSEA 79, une vingtaine s'est invité ce mercredi dans les rayons de deux supermarchés du Niortais. Au Géant de Chauray et à l'Intermarché d'Aiffres

Des producteurs de lait en colère contre "les promotions abusives". Arrivés à Géant, ils s'arrêtent devant un rayonnage rempli de plaquettes de beurre. Avec cette offre : une achetée, la deuxième à 50%. "Je me dis qu'on est volés", se désole Shayna Darak, des Jeunes agriculteurs.

Des éleveurs laitiers mobilisés pour dénoncer des prix trop bas. Les 31 centimes le litre ne couvrent pas les coûts de production. Il faudrait 35 centimes. Après avoir interpellé les laiteries fin janvier, ils mettent aujourd'hui la pression sur les grandes surfaces.

"On demande une part du gâteau"

Des stickers sont collés sur les promos avec ce texte : "ce lait ne rémunère pas le producteur au prix juste". Pour Alain Billerot, responsable de la section lait à la FNSEA 79, "les entreprises laitières dégagent un peu de marge, les grandes surfaces un peu plus donc on demande une part du gâteau".

Et ça ne veut pas dire moins de promotions pour le consommateur. "Quand on connait les pourcentages de marge de certains rayons, le prix au consommateur sans être augmenté pourrait rétribué le producteur", estime ce producteur installé à Exireuil.

Les producteurs réclament des prix décents après deux années de crise

Une question de survie disent les éleveurs. Déjà deux années de crise et des situations qui se compliquent sur les exploitations. "On a tiré tous les leviers possibles mais là on commence à avoir des piles de factures qui s'accumulent, il y a les prêts donc on n'a plus les moyens de tenir", alerte David Renaud autre membre des Jeunes agriculteurs.

Un signal d'alarme tiré alors que grandes surfaces et industriels ont jusqu'à la fin du mois pour négocier les prix de cette année.