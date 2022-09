Prix du lait : des agriculteurs mayennais et du Grand Ouest dénoncent le mépris de la coopérative Sodiaal

Des producteurs laitiers de la Mayenne, de la Sarthe et du Maine-et-Loire ont manifesté jeudi soir au Mans. Dans leur viseur : la coopérative Sodiaal qui achète la tonne de lait 402 euros.

C'est insuffisant alors que les coûts de production et les factures énergétiques flambent.

Toute la filière est en danger assure Ghislain de Viron, président de la section laitière de la FDSEA : "on est très dépendant du fuel pour faire tourner nos tracteurs, de l'électricité pour les machines à traire, l'énergie pour les engrais, l'alimentation pour les bêtes. On est plombé partout. S'il n'y pas d'augmentation, on va dégoûter les éleveurs. La baisse de la production est déjà en cours malheureusement. En Belgique, le prix du lait est à plus de 600 euros la tonne, chez nous un peu plus de 400. Ce n'est pas tenable".