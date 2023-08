Prix du lait : l'alerte des producteurs drômois, inquiets

"Dans le département, la moitié des éleveurs laitiers sont âgés de plus de 50 ans. Le renouvellement de cette génération est un enjeu pour la filière". Voilà comment débute le communiqué de presse de la FDSEA (Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles), des Jeunes agriculteurs et de la Fédération départementale des producteurs de lait. L'inquiétude est grande, alors que le prix d'achat, selon Sébastien Ageron, co-président de la Fédération Départementale des Producteurs de Lait de la Drôme, est tombé à des niveaux extrêmement bas, 413€ les mille litres en juin.

"Les grandes surfaces baissent les prix alors que les laiteries manquent de lait, ça n'a pas de sens. On craint qu'elles ne veuillent encore les baisser, vu les promesses de garantir un certain nombre de produits à prix bas", détaille-t-il. Le volume de lait collecté ne cesse de baisser dans la Drôme et en France (-2,1% de baisse en avril), conséquence directe de la baisse du cheptel. D'où l'inquiétude concernant l'avenir de la filière, puisque très peu d'agriculteurs s'installent en exploitant laitier.

Ainsi, la FDPL, la FDSEA et les JA 26 disent rester "vigilants et mobilisés quant au prix de vente du lait dans les GMS (grandes et moyennes surfaces)". Ils savent que si celui-ci baisse, le prix d'achat par les laiteries baissera lui aussi. Dernièrement, plusieurs actions avaient été effectuées dans les supermarchés pour dénoncer les litres de lait trop peu chers.