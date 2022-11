Producteurs laitiers : à Lons les agriculteurs bloquent l'accès à Candia et déversent une tonne de lisier

La discussion n'a pas convaincu la vingtaine de producteurs laitiers réunis devant la coopérative Sodiaal (Candia) à Lons (Pyrénées-Atlantiques), de repartir avec leur chargement. Depuis 10 heures ce vendredi matin ils sont réunis à l'appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs près de trois tracteurs chargés de lisier et de petit lait de fromage, à l'odeur puissante, pour demander à rencontrer le président de la coopérative. L'objet de l'échange souhaité : le prix du lait.

Les manifestants ont barré l'accès aux salariés pendant plus de deux heures avant de déverser du lisier et du petit lait devant l'entrée de la coopérative. © Radio France - Manon Claverie

L'accès à la coopérative bloqué de midi à 15 heures

Après avoir appris que le président ne viendrait pas sur place, les producteurs ont fini par quitter la réunion en visioconférence commencée en tout début d'après-midi, faute d'accord. Ils ont donc décidé de déverser leur chargement devant l'entrée de la coopérative, avant de quitter les lieux.

Depuis midi, ils bloquaient toute entrée ou sortie de l'entreprise avec trois tracteurs, stationnés en travers du passage. Sur place, les agriculteurs dénoncent le prix fixé par Sodiaal et demandent une hausse d'au moins 40 euros la tonne de lait pour compenser la hausse des prix dus à la guerre en Ukraine et être alignés sur les autres groupes laitiers du marché français. Pour atteindre les prix pratiqués en Espagne, Allemagne ou Belgique, il faudrait encore compter plusieurs dizaines d'euros de plus la tonne.

Le directeur du site et le directeur de la zone sud ouest sont venus discuter avec les manifestants. © Radio France - Manon Claverie

Le directeur Sud Ouest du groupe qui, lui, a fait le déplacement, promet une augmentation de leur rémunération début 2023 mais sans la quantifier.