Produit unique en France, le chapon de Janzé est élevé au lait entier cru

C’est l'un des produits plébiscités lors des fêtes de fin d'année. Dans le Pays de Janzé, le chapon arrive d'abord poussin en juillet et est castré à 5 semaines par des équipes spécialisées. Des 4 400 accueillis dans chaque poulailler en juillet, un par un, on va en sélectionner 2 500 parmi les plus beaux en septembre et les élever pendant 150 jours, à 80% aux céréales et en plein air. Même durant la période actuelle de grippe aviaire, les élevages labellisés de plein air ayant obtenu une dérogation de la Direction Générale de l’Alimentation.

Élevés au lait entier cru

La particularité des chapons à Janzé, le privilège même, c’est qu’ils boivent du lait entier cru pendant leurs quatre dernières semaines. Ce sont les seuls en France. Ailleurs, le plus souvent, ils sont élevés aux céréales, parfois au lait, mais jamais au lait cru. Alors, dans le Pays de Janzé, les éleveurs vont chercher du lait chez leur voisin (70 litres par jour). C’est qu’ici, en Ille-et-Vilaine, on est au cœur du plus grand bassin laitier de France. Cet élevage au lait entier cru va donner à la chair une plus grande tendreté et un goût persillé.

50.000 chapons de Janzé

Chaque année, ce sont 22 des 410 poulaillers de l'appellation Janzé qui se mettent au chapon. À raison de 2.500 bêtes par poulailler, ce sont un peu plus de 50.000 chapons qui sont abattus en fin d'année. Pour ça, les animaux sont envoyés à la Chapelle d’Andaine dans l’Orne (moins de 3 heures de transport comme le veut la réglementation), dans un abattoir pour dindes. Nos chapons étant trop gros (plus de 4 kilos) pour être abattus en Ille-et-Vilaine.