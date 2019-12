Promouvoir le retour à l'emploi pour les femmes dans la viticulture

Sarrians - France

C’est un nouveau monde qu’elles découvrent ces quatre femmes au milieu des vignes d’Olivier Bres. Pôle emploi Carpentras leur a proposé cette visite chez ce viticulteur en byodinamie qui sur 27 hectares produit du Vacqueyras, Côtes du Rhône et vin de pays. Sécateur en main c’est un cours accéléré sur la taille auquel se livre le viticulteur, le geste est technique, précis mais il encourage les novices dans le sens ou précise-t-il : « les gens qui n’ont pas l’habitude de la taille, ils ne prennent pas de mauvaise habitudes » C’est un coup à prendre ajoute-t-il en répondant à celle-ci qui s’inquiète d’éventuelles coupures. Mais sa conviction est faite : des femmes pour le travail de la vigne à la taille, au bouturage, au rognage ou au palissage, c’est l’assurance d’avoir de personnes méticuleuses. Une qualité qu’il reconnait parfois moins a bien des saisonniers masculins de par le passé.

Créer une brigade de salariées saisonnières : le projet de la coopérative viticole Rhonéa

Le recours plus généralisé à des salariées saisonnières est port par l'Association Départementale Pour l'Emploi en Agriculture et Pole Emploi Carpentras, mais aussi par la coopérative Rhonéa associé à cette visite pédagogique. Car ici sur 1600 hectares de vignes les 168 viticulteurs coopérateurs peinent de plus en plus à recruter et à fidéliser de la main d'œuvre saisonnière. Précisons qu’en dehors de la période des vendanges, avec les travaux d’entretien, les taches peuvent parfois s'étaler sur au moins six mois au cours de l'année. Aussi Rhonéa souhaite constituer une équipe d'employés saisonniers pour au fil de l'année les mettre à disposition de ses adhérents quand ils en font la demande. Cette visite en immersion en ce début décembre est donc la première étape d’une telle démarche.