Protection des troupeaux contre les prédateurs, quelles conséquences dans les Pyrénées-Atlantiques ?

Quel impact aurait la protection des troupeaux contre les prédateurs dans les Pyrénées-Atlantiques ? C'est l'étude qui a été présentée ce vendredi en vallée de Barétous, à Aramits. Pendant deux ans, des chercheurs de l'INRA, du CNRS ont travaillé sur ce sujet, tout comme l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, la chambre d'agriculture et le centre départemental de l'élevage ovin. Tout l'enjeu était également d'éviter l'opposition entre les pro et les anti.

Plus de travail pour les éleveurs

Olivier Maurin est vice-président du centre départemental ovin : "Pour les éleveurs, ça implique plus de travail. C'est de la main d'œuvre à embaucher et mettre des chiens de protection. Ça a des conséquences sur les randonneurs, tous les gens qui vont passer à proximité des élevages. [...] Si l'éleveur modifie ses pratiques et qu'il abandonne certains territoires parce qu'il ne peut pas protéger ses animaux, quelles conséquences ça va avoir sur l'évolution du milieu ? Cette mise en protection affaiblit économiquement les exploitations."

Le maire d'Aramits, Etienne Serna, était présent. Il a participé au comité de pilotage de l'étude. Il explique qu'il a des inquiétudes en tant qu'élu : "Quand les patous seront dans les estives qui appartiennent à la commune et qu'on met à la disposition des éleveurs qui montent avec leurs bêtes et leurs chiens. On a des randonneurs, des VTTistes, des parapentistes, des gens qui se promènent et forcément le risque y sera. Si les consignes sont suivies à la lettre, certains troupeaux pourront avoir jusqu'à six chiens de protection qui défendent leur troupeau."

Les conséquences sur le pastoralisme et le tourisme

Plus largement, le but de cette étude est de trouver les meilleures solutions pour le territoire, "pour que les Pyrénées restent vivantes". Cette étude avait été lancée après la réintroduction d'ours dans les Pyrénées en 2018. Aujourd'hui s'est ajoutée la problématique du loup qui concerne tout le territoire : le Pays Basque, la Soule, le Béarn, en vallée d'Ossau et l'Ouzom.

Le département compte beaucoup d'élevages et a cette spécificité de la transhumance. Les éleveurs veulent donc trouver des solutions mais s'inquiètent en même temps des conséquences pour l'économie agro-pastorale qui auraient des conséquences sur le tourisme. Le résultat de l'étude va être présentée lors de réunions publiques pendant lesquelles tout cela sera débattu.