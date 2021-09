Puy-de-Dôme : la double peine des producteurs de lait bio

Les producteurs de lait tirent une fois de plus la sonnette d'alarme notamment les producteurs de lait bio qui ne veulent plus être la variable d'ajustement de la conjoncture. La hausse des prix des aliments et des charges en général grèvent sérieusement leurs trésoreries déjà exsanguent. Et les laiteries et la grande distribution ne prennent toujours pas en compte la hausse des coûts de production.

Et comme si cela ne suffisait pas, le lait bio ne se vend pas bien. Face à l'excès de volumes, la coopérative Sodiaal a récemment revu à la baisse son prix. La coopérative a décidé d'acheter 10% de son lait bio au tarif conventionnel. Une décision qui a du mal à passer auprès des producteurs bio dont le cahier des charges est déjà bien contraignant.

Sabine Tholoniat, productrice de lait bio à Thiers. - @l'Auvergne Agricole

"On a un coût de production supplémentaire par rapport au conventionnel" précise Sabine Tholoniat, productrice de lait bio à Thiers, "et en plus, comme les conventionnels, on subit une hausse de nos charges. Pour vivre dignement, il faudrait augmenter d'avantage le prix de notre lait. Je comprends que le consommateur ne veuille pas payer son litre de lait plus cher, mais je crois que le nœud du problème n'est pas là. Il est dans la juste répartition des marges, entre les laiteries et la grande distribution. On attend beaucoup de la loi Egalim 2. "

La région Auvergne-Rhône Alpes représente 9% de la production de lait bio nationale. Les mille litres de lait bio sont vendus autour de 550 euros (contre 335 euros pour le lait conventionnel), pour couvrir les coûts de production, il faudrait atteindre les 580 euros estime Sabine Tholoniat.