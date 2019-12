Puy-de-Dôme : un repas de réveillon de noël composé sur le marché de Lezoux

France Bleu Pays d'Auvergne a composé un menu de réveillon de noël samedi matin en arpentant le marché de Lezoux (Puy-de-Dôme). En mettant à l'honneur les artisans et les produits locaux. Des courses en saveurs et en couleurs.

Lezoux, Puy-de-Dôme, France

Il y a foule ce samedi matin sur le place de Prague à Lezoux (Puy-de-Dôme). Il fait frisquet, mais le ciel est bleu au dessus de l'église Saint-Pierre. Les habitués côtoient les occasionnels avant Noël. Malgré le rush, les commerçants se sont tous prêtés au jeu pour nous aider à composer un menu de réveillon. En privilégiant évidemment des produits locaux. Ou presque... De l'entrée au dessert et passant par les vins, voici une petite sélection lézovienne.

Saveurs et couleurs ce samedi matin sur le marché de Lezoux © Radio France - Eric Le Bihan

Je vends de la 2 et de la 3. Elle a le goût de noisette - Jean-Pierre

Exception à la règle, on commence notre repas avec des huîtres. Pas vraiment un produit auvergnat. Le poissonnier habituel est sur un autre marché ce matin. C'est donc Jean-Pierre, qui s'y colle. Installé à Saint-Priest-Bramefant, juste en dessous de Saint-Yorre, il vend des poulets rôtis, mais aussi des Marennes-d'Oléron pendant les fêtes. Comptez une cinquantaine d'euros la bourriche (50).

Jean-Pierre vend des poulets rôtis mais aussi des huîtres sur le marché de Lezoux © Radio France - Eric Le Bihan

On n'est pas là pour enfiler des perles - Jocelyn Fournet-Fayard

Pour la suite de notre repas de noël composé sur le marché de Lezoux, on s'arrête devant le camion de Jocelyn Fournet-Fayard, artisan charcutier installé à La Monnerie-le-Montel. Grâce à son équipe composée d'une douzaine de personnes, il fait une dizaine de tournées et marchés par semaine. A l'approche du réveillon, le boudin blanc, la viande de bœuf et les volailles sont prisés des clients.

Jocelyn Fournet-Fayard, artisan charcutier, installé à La Monnerie-le-Montel © Radio France - Eric Le Bihan

Les vins auvergnats médaillés, ça n'existait pas avant - Florian

A l'entrée du marché, le stand de Florian. Ce Clermontois propose de la charcuterie traditionnelle et des vins d'Auvergne sur les marchés de Lezoux, Maringues, Cournon-d'Auvergne, ou encore les puces aux Salins le dimanche. Voici sa sélection vinicole 100% auvergnate pour accompagner le repas de réveillon.

Florian vend de la charcuterie et des vins d'Auvergne sur le marché de Lezoux © Radio France - Eric Le Bihan

Le fromage au repas de noël, c'est obligatoire - Olivier

Pour animer le marché de Lezoux, vous ne trouverez pas mieux que le stand de la fromagerie CPTA basée à Montaigut-le-Blanc. Pour preuve, la vingtaine de mètres de file d'attente. Derrière le grand étal, une petite armée souriante et volubile. Bonnet de noël clignotant vissé sur la tête, Olivier chambre le voisin boulanger et fait le spectacle devant les clients. Il redevient nettement plus sérieux au micro. Un repas de noël sans fromages ? C'est impensable.

Olivier fait le show sur l'étal de la fromagerie CPTA basée à Montaigut le Blanc © Radio France - Eric Le Bihan

Quand on ferme les yeux, on retrouve le goût du cassis, du marron - Stéphane Dupuy

Petit entorse à la règle. Pour le dessert de notre repas de réveillon, on quitte le marché de Lezoux. A 50 mètres de là se trouve le commerce de Stéphane Dupuy, Meilleur Ouvrier de France "Cuisine" et référence locale en matière de traiteur. A l'intérieur de la petite boutique, une explosion de saveurs et de couleurs. Sollicité à l'improviste, le chef au col tricolore nous accorde quelques minutes avec le sourire. Accroché au mur de l'arrière-boutique, des dessins de bûches "made in Auvergne".

Stéphane Dupuy, MOF cuisine, nous met l'eau à la bouche avec ses bûches auvergnates © Radio France - Eric Le Bihan

Des bûches de noël conçues par Stéphane Dupuy, ça se mérite et l'exception se paie. Il faut compter 22 euros la pièce pour 4 à 6 personnes. Jusqu'à 42 euros la bûche pour 8 à 10 personnes.