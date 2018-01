3ème AOP fromagère française, la production de Saint Nectaire progresse chaque année. Pour faire face à la demande croissante, les exploitants ont besoin de personnel. L'interprofession et l'Union des produteurs fermiers lancent une grande campagne de recrutement et de formation.

Besse en Chandesse, Besse-et-Saint-Anastaise, France

L'AOP Saint-Nectaire recrute des agents fromagers. Pour faire face au développement croissant de la production et au renouvellement des générations, l'Interprofession Saint Nectaire et l'Union des producteurs fermiers s'associent pour lancer une grande campagne de recrutement et de formation. Deux conditions indispensables pour poser sa candidature : être inscrit à Pôle Emploi et être motivé.

L'interprofession Saint-Nectaire à Besse-en-Chandesse © Radio France - Claudie HAMON

12 postes sont à pourvoir pour l'instant. Une fois choisi le candidat aura quatre mois de formation dont un mois dans une exploitation. La formation permettra de découvrir l'AOP Saint-Nectaire et toutes les étapes de la production du fromage inscrites dans un cahier des charges précis. Cela commence par la gestion des prairies qui fournissent le foin sec, aliment de base des vaches jusqu'à l'affinage si l'exploitant possède une cave, sans oublier la conduite du troupeau et la qualité du fromage.

La traite du matin s'égoutte à la ferme du Bois Joli à Saint-Diery © Radio France - Claudie HAMON

La journée de sélection est prévue le 15 janvier à la salle des fêtes de Besse-en-Chandesse de 10h à 17h. Et la formation se déroule du 5 février au 24 avril 2018. Renseignements au 04 71 46 26 75. Il faut s'inscrire auprès de pôle emploi notamment à l'agence d'Issoire qui pilote l'opération. Vous pouvez également vous rendre sur le site de l'AOP Saint-Nectaire.

Huit millions de Saint-Nectaire fabriqués par an.

La filière AOP Saint-Nectaire a de l'avenir et pèse lourd dans l'économie locale. Un habitant sur six de la zone est directement lié au Saint-Nectaire soit 2 000 emplois directs et autant d'emplois indirects. À cheval sur les départements du Puy-de-Dôme et du Cantal, l’aire d’appellation du Saint-Nectaire est la plus petite d’Europe avec seulement 1800 km² à une altitude comprise entre 800 et 1500 mètres. Actuellement, l'AOP Saint-Nectaire compte 345 producteurs laitiers et 203 producteurs fermiers. Ils produisent 8 millions de Saint-Nectaire par an, un chiffre en constante progression depuis cinq ans. Selon l'Interprofession il y a encore de la place pour d'autres installations.