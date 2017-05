Puy-de-Dôme : la foire à l'asperge en image

Chaque jeudi de l'Ascension, c'est la tradition : aux Martres-de-Veyre on célèbre l'asperge. Une foire qui a désormais tellement de succès qu'il faut se lever tôt pour en voir une pointe.

Dès l'ouverture des portes, c'est la foire d'empoigne. "Dans la journée, les producteurs ont écoulé près de deux tonnes d'asperges", constate Serge Menier, l'organisateur de la 24e foire à l'asperge. Le stand de Danielle a été littéralement pillé par ses clients. "C'est de la belle asperge, bien droite, avec une jolie pointe, assure-t-elle. On a plusieurs catégories, certains préfèrent les grosses, les moyennes..."

Les asperges de Danielle ont gagné le prix du goût. Elles viennent de chez Marchal, dans l'Allier. © Radio France - Jade Peychieras

Sur le stand d'à côté, en train de soupeser les bottes, Jacqueline est venue avec Marie-Françoise, elle a ses préférences côté asperge : "Je les choisi grosses pour avoir quelque chose à manger", explique-t-elle. Mais forcément, la taille est loin d'être le seul critère de sélection, Alain Mialon est producteur à Moissat, il explique à ses clientes comment reconnaitre une bonne asperge : "Il faut qu'elle casse net, et qu'il n'y ait pas de fils. Ça veut dire qu'elle est fraîche, détaille-t-il. Il faut aussi que la botte crisse quand on frotte les asperges l'une contre l'autre."

La salle des fêtes remplie pour l'occasion ! © Radio France - Jade Peychieras

Et après le marché, il ne reste plus qu'à cuisiner, et là encore Jacqueline et Marie-Françoise ont leur secret. "Il faut les manger avec une sauce mousseline : deux oeufs légèrement chauffés, 200 grammes de beurre, de la crème fraîche et un filet de citron. Et il faut tourner très vite", conseillent-elle. Autant vous dire que pour la sauce mousseline, il va falloir un peu d'huile de coude.